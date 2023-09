Termin meczu z Rakowem

Najbliższe mecze Legii: 16.09. (SO) g. 20:00 Piast Gliwice - Legia Warszawa 21.09. (CZ) g. 18:45 Legia Warszawa - Aston Villa 24.09. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Górnik Zabrze 27.09. (ŚR) g. 20:00 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 01.10. (ND) g. 20:00 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 05.10. (CZ) g. 21:00 AZ Alkmaar - Legia Warszawa 08.10. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Raków Częstochowa Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Ligi Konferencji Europy Terminarz Pucharu Polski Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Legia to my - 49 minut temu, *.t-mobile.pl Października ósmego, rozwalimy psa częstochowskiego odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.aster.pl O kurczaczek, jaki terminarz. Cały czas grubo . odpowiedz

Sajmonek - 3 godziny temu, *.fiberlink.pl Kiedy bilety na Aston Villa?

:] - 25 minut temu, *.aster.pl @Sajmonek: a na Górnik już kupiony? odpowiedz

Misiowaty - 3 godziny temu, *.orange.pl Lipa z tą godziną odpowiedz

Bartek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Misiowaty: a o której byś chciał grac? odpowiedz

Misiowaty - 2 godziny temu, *.orange.pl @Bartek: No mi by pasowała 20 i tak mamy oświetlony stadion. odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Misiowaty: Świetna godzina. Mi pasuje. Jest git. odpowiedz

Bartek - 57 minut temu, *.centertel.pl @Misiowaty: o 20 najlepiej do oglądania w TV. Szkoda, że nigdy nie gramy w niedziele o 12.30 odpowiedz

Misiowaty - 32 minuty temu, *.orange.pl @Bartek:No wszystkim nie dogodzisz, ja bym najbardziej wolał żeby wszystkie mecze były o 20, dla mnie to najodpowiedniejsza godzina. No ale co człowiek to różne opinie. odpowiedz

