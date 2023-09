Pierwszy trening Burcha i Diasa

Środa, 6 września 2023 r. 18:27 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po dwóch dniach wolnego po ostatnim meczu ligowym piłkarze Legii wrócili do treningów. W środę odbyły się dwie jednostki - pierwsza w siłowni, a druga na boisku. W zajęciach uczestniczyło dwóch nowych zawodników Marco Burch i Gil Dias. Obecnych było także czterech zawodników z trzecioligowych rezerw: Szymon Grączewski, Aleksander Waniek i Michał Zięba, a z bramkarzami trenował 15-letni Jakub Zieliński, który latem trafił na Łazienkowską z Gedanii Gdańsk.









- To był dobry, jakościowy trening - skomentował popołudniowe zajęcia Kosta Runjaić. - Jestem zadowolony z kadry, którą dysponujemy. W obronie mamy 6 zawodników do rywalizacji. W nadchodzącym okresie pewnie będzie więcej rotacji niż w ostatnich spotkaniach - dodał szkoleniowiec.



Ciekawostką jest fakt, że do zajęć z jedynką wrócił Robert Pich, który w sierpniu w zasadzie nie łapał się nawet do kadry treningowej. Jest to raczej powrót tymczasowy, spowodowany nieobecnością kilku innych zawodników, bo sztab nie widzi dla niego miejsca w szerokiej kadrze.



Nieobecni na zajęciach:

- kadrowicze: Bartosz Slisz, Paweł Wszołek, Kacper Tobiasz, Ernest Muci, Filip Rejczyk, Jan Ziółkowski;

- kontuzjowani: Rafał Augustyniak, Blaz Kramer, Bartosz Kapustka;

- Patryk Sokołowski (wczoraj został tatą) oraz Makana Baku i Jakub Jędrasik



W czwartek zespół będzie trenował o godz. 14:30, a w piątek po południu pojedzie do Puław na mecz towarzyski z II-ligową Wisłą w ramach stulecia tego klubu.