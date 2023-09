Piłka nożna kobiet

Piotr Tomaszewski nowym trenerem Legia Ladies

Czwartek, 7 września 2023 r. 07:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nowym szkoleniowcem III-ligowej drużyny Legia Ladies został Piotr Tomaszewski, który poprowadził nasz zespół w ostatnią niedzielę w wygranym 3-0 meczu z AKS-em SMS Łódź, a wcześniej był asystentem pierwszego szkoleniowca. Na początku miesiąca Tomaszewski zastąpił na stanowisku pierwszego trenera Jakuba Słotę, który prowadził Legię w minionym sezonie, zajmując z nią trzecie miejsce.



Asystentami Tomaszewskiego zostali Jacek Grześkowiak i Paulina Piątkowska, a trenerem bramkarzy Denis Makarov.



- Z racji tego, że jestem już z dziewczynami od roku, można powiedzieć, iż nie jest to zupełnie nowa praca. Wiadomo, że praca asystenta pierwszego trenera różni się od mojej aktualnej roli pod wieloma względami, takimi jak komunikacja w zespole, odprawy przedmeczowe, czy wszystkie inne kwestie z tym związane. Tego chyba obawiałem się najbardziej. Nigdy nie prowadziłem zespołu seniorskiego jako pierwszy trener i nie powiem, że pierwsze treningi były dla mnie trochę stresujące. W miarę upływającego czasu widzę jednak u siebie, iż jest już z tym trochę lepiej. Dziewczyny też są dla mnie wyrozumiałe, więc nabieram większej swobody w tym aspekcie. Jeśli chodzi o samą pracę pierwszego trenera w tym zespole, to nie ukrywam, że bardzo tego chciałem, ale nie sądziłem też, że nastąpi to tak szybko i nie byłem na to w ogóle przygotowany. Natomiast jak tylko pojawiła się taka możliwość, to od razu wyraziłem chęć podjęcia się tego wyzwania. Dużą rolę w tym odegrała również moja żona, która mnie mocno wspiera i od razu przekonywała mnie, że sobie poradzę - mówi trener Tomaszewski.