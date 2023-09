Mioduski ponownie we władzach ECA

Czwartek, 7 września 2023 r. 16:29 Woytek, źródło: ECA

Właściciel i prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski po raz trzeci wybrany do władz European Club Association (ECA), największej organizacji zrzeszającej kluby piłkarskie w Europie. ECA reprezentuje kluby w rozmowach w UEFA, między innymi na kluczowe dla przyszłości piłki tematy dotyczące kształtu rozgrywek klubowych w kolejnych latach.









Nowa kadencja jest czteroletnia i zakończy się w 2027 roku. Przewodniczącym został Nasser Al-Khelaifi (PSG), Mioduski jest jednym z sześciu wiceprzewodniczących. Zarząd wyznaczył pięciu swoich przedstawicieli do spółki joint venture tworzonej przez UEFA i ECA do zarządzania sprawami biznesowymi europejskich rozgrywek, wśród nich znalazł się właściciel stołecznego klubu oraz przedstawiciele Arsenalu FC, AS Romy, Bayeru 04 Leverkusen i Celtic FC.