Legia Fan Club New York

1 października Parada Pułaskiego - zaproszenie

Czwartek, 7 września 2023 r. 17:41 Redakcja

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę października w Nowym Jorku odbywa się polska Parada Pułaskiego. Słynną Piątą Aleją na Manhattanie maszerują tysiące mieszkających w USA Polaków oraz Amerykanów polskiego pochodzenia.



"Od kilku lat jako Legia Fan Club New York jesteśmy częścią tego wielkiego polskiego święta. Wiemy, że w całych Stanach Zjednoczonych nie tylko w Nowym Jorku jest bardzo wielu kibiców Legii Warszawa dlatego z tego miejsca chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić wszystkich do uczestnictwa w tym święcie" - zapraszają nowojorscy kibice Legii.



Parada w tym roku odbędzie się w niedzielę, 1 października. Rezerwujcie sobie czas. Wstępnie spotykamy się ok. godziny 12pm w okolicach 36 ulicy między 5 a 6 Aleją. Dokładne informacje co do godziny i miejsca spotkania będą podane na naszych social mediach (Instagram, Facebook, Twitter/X).



Mamy nadzieje, że pojawi się wiele nowych legijnych twarzy. Do zobaczenia 1 października!