Pakiety na mecze Ligi Konferencji Europy

Bez barier Wszystkie osoby, które posiadają bezpłatny karnet na sezon 2023/24 w ramach programu BEZ BARIER mogą zakupić pakiet na mecze fazy grupowej Ligi Konferencji Europy UEFA w cenie pomniejszonej o 50% od cen dla posiadaczy karnetów sezonowych 2023/24. Zakupu można dokonać online za pośrednictwem swojego konta kibica lub bezpośrednio w kasach klubu i POK. Pozostałe osoby uczęszczające na stadion w ramach programu BEZ BARIER, będą mogły kupić pakiet również z 50% zniżką od podstawowej ceny. Dla osób posiadających umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności zostają utrzymane te same zniżki, które obowiązują na meczach ligowych. Seniorzy Wszystkie osoby, które posiadają bezpłatny karnet SENIOR na sezon 2023/24 mogą zakupić pakiet na mecze fazy grupowej Ligi Konferencji Europy UEFA w cenie pomniejszonej o 50% od cen dla posiadaczy karnetów sezonowych 2023/24. Zakupu można dokonać online za pośrednictwem swojego konta kibica lub bezpośrednio w kasach klubu i POK. Pozostałe osoby korzystające z bezpłatnych zaproszeń w ramach biletu SENIOR na poszczególne mecze Legii, również będą mogły dokonać zakupu pakietu z 50% zniżką od podstawowej ceny. UWAGA Prosimy o sprawdzenie daty ważności swoich kart kibica. Bez ważnej karty kibica nie będzie możliwości zakodowania pakietuA. W takim przypadku pozostanie jedynie „Zbiór biletów” jako sposób dostarczenia zakupionego pakietu. W razie problemów prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica pod adresem pok@legia.pl lub pod numerem tel. +48 22 318 20 91 i +48 22 318 20 79. Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. Regulamin sprzedaży

Komentarze (58)

+ dodaj komentarz

dodaj

Marek Marki - 8 minut temu, *.203.26 Kończą się już miejsca na Żylecie! odpowiedz

Miodulski musi odejść - 11 minut temu, *.98.4 A z jakiej to racji jest możliwość zakupu biletu przez karneciarzy także dla innych osób? To walenie w ch.ja całej reszty. odpowiedz

Olomanolo - 27 minut temu, *.play-internet.pl Zaczyna się zakup po 2-3 pakiety dla kolesi co na jednym meczu w sezonie są a Ci co chodzą nie dostaną nic brawo odpowiedz

Bolo - 34 minuty temu, *.217.26 Ale się Jamusze na pakiety rzuciły, jak szczerbaty na suchary xD odpowiedz

Peter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ktoś mógłby napisać ile zostało jeszcze pakietów na Żyletę? odpowiedz

Aigel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Peter : jest sporo ale ograniczyli karnetowiczom możliwość zakupu do 3 pakietów łącznie. Na bilety osobno nie liczyłbym. Na pakiety w wolnej sprzedaży będzie istna rzeź! odpowiedz

Peter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Aigel: Na pojedyncze bilety nie ma szans. odpowiedz

023 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I pyk zakupiony na 109 , Jazda z kur...mi odpowiedz

Gienek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Gdzie i kiedy można odbierać pakiety? odpowiedz

Aigel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl po 12 tej można było kupić 5 pakietów na karnetowicza, teraz już tylko 3 pakiety, o co kaman? odpowiedz

Żmija (L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ja rzuciłem palenie papierosów 20 lat temu i zaoszczędziłem w ten sposób 100.000 zł.

Miesięcznie na fajki trzeba wydać około 450 zł i kasiorkę się znajdzie...

Mnie karnet na cały sezon kosztował 399 plnów, czyli 51 złł taniej od miesięcznego jaran ka.... odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.plus.pl Kuponik kupiony, tylko Panie oraz Panowie z Żylety, prosimy o obecność na każdym meczu, wytrzymam braki w oświetleniu, ale bez waszego ognia to będzie ciężko. odpowiedz

Pnd - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czy jeśli kupię pakiet, kumaci zapalą 60sekundowe świeczki, UEFA zamknie trybunę, to czy dostanę zwrot za mecz, na którym nie będę mógł się pojawić przez kumatych? odpowiedz

Peter - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Pnd: Dostaniesz, podobnie jak oddawali kasę za Real. odpowiedz

Top CWKS - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Pnd:

Oczywiście Dariusz m. herbu golodupiec zaproponuje Ci w ramach benefitu 5% zniżki na nowa kolekcje bluz lub koszulek treningowych lub tym podobne bonusy odpowiedz

Paco - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zapytanie - o co chodzi w tej rozpisce, że bilety na 1 strefę za 160 zł? Czy to jest cena za pojedynczy bilet normalny na wybrany mecz? A 420 to cena za pakiet na 3 mecze? odpowiedz

Twoja mac - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Paco: no właśnie wototo chodzi odpowiedz

PYTANIE - 3 godziny temu, *.centertel.pl Prośba o odp. Mieszkam daleko od Warszawy, a moja karta kibica dawno straciła ważność... Rozumiem, że jeśli kupię pakiet na mecze to dostanę 3 pojedyncze bilety do druku lub na smartfona i normalnie wchodzę z dowodem? Czy bez KK pakiet nie przejdzie? odpowiedz

Mig - 3 godziny temu, *.106.67 @PYTANIE:



Tak odpowiedz

Spójrzcie na kalendarz - 3 godziny temu, *.216.44 Drugi i trzeci mecz u siebie będą najprawdopodobniej już meczami o pietruszkę (po zebraniu lania u siebie z Aston Villą i na wyjeździe z Alkmar i Zrinjski). Także nie wiem na co się rzucać, w szczególności przy tych cenach zrobionych przez Mioducha. Zwykłe dojenia kibica na pakiet. odpowiedz

eLfan - 3 godziny temu, *.aster.pl @Spójrzcie na kalendarz: może tak być, biorąc pod uwagę ze dla Zrinjskiego to bedzie mecz zycia - pierwszy raz faza grupowa i rywal w zasiegu. Zepna poslady jak nigdy na nas... odpowiedz

Kot - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czemu na żyletę taniej niż rodzinny?

Zbyt duża dysproporcja między żyletą a resztą trybun. odpowiedz

????? - 3 godziny temu, *.co.uk A jak bedzie ze zwrotami w razie odpalenia rac itd? Czy w razie zamkniecia jednej z trybun (wiadomo ktorej) bede mial mozliwosc zeby dostac miejsce na innej? Jesli tak to z doplata czy bez? odpowiedz

Remont stadionu - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeśli ktoś pisze, że drogo to chyba albo pracuje w Biedronce na kasie albo jest na zasiłku. Ceny w sam raz, a nawet za niskie. Porównaj sobie ceny biletów na mecze 2 Bundesligi to zobaczysz gdzie jest drogo, a poziom sportowy podobny. Jak kogoś nie stać to niech idzie na Hutnik lub Ursus tam będzie miał tanio. Gramy w Europie z renomowanymi klubami, to nie są mecze ligowe z jakąś Wartą czy Stalą. Klub ma zarabiać, a nie dopłacać. Jak ktoś ma Legię w sercu to kasę wykombinuje, jak ktoś udaje kibica obejrzy mecz przed tv przy tanich browarach. odpowiedz

cwniak - 4 godziny temu, *.50.126 @Remont stadionu:



Pomyślałeś cwaniaku, że jak ktoś ma na głowie opłaty za wynajem mieszkania plus koszty jedzenia plus paliwa i dziecko na utrzymaniu to liczy wtedy każdą złotówkę ? odpowiedz

malcolm - 3 godziny temu, *.124.16 @Remont stadionu:

Jak źle zaparkujesz i dostaniesz 500zl to proszę do Straży Miejskiej wnioskować o większy mandat, nie piszczeć czy mogą dać ci pouczenie. Przecież nie jesteś z Biedronki. Proszę nie obrażaj ciężko pracujących ludzi w Biedronkach byś mógł kupić czteropak lub chipsy TOP w promocji.

ps: nie jestem SM, nie mam zasiłku. Nie chodzę na Bundesligę czy 2Bundesligę. Byłem na C-klasie i na Ekstraklasie. Byłem również w sieci Biedronka czy też Dino.

Pozdrawiam odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Remont stadionu: od Hutnika to dwa kroki w bok i będzie ok odpowiedz

Pedro Tarchomin - 3 godziny temu, *.orange.pl @Remont stadionu: Oczywiście ze drogo mam substrykcje na 2 strefe a i tak wychodzi bilet po 120zl. odpowiedz

Mecz - 2 godziny temu, *.telkab.pl @Remont stadionu: a jest różnica między euro a złotówka w zarobkach ?

odpowiedz

Peter - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Remont stadionu: No właśnie, sporo osób w Warszawie pracuje właśnie w takich Biedronkach lub innych Lidlach. Ja także jestem pracownikiem hipermarketu. Oczywiście, że w drugiej Bundeslidze jest drożej. Ale Niemiec zarabia kilka razy więcej. Z jednym się zgadzam, kasę zawsze można skombinować. Istnieje coś takiego jak pożyczka. odpowiedz

jaroa - 47 minut temu, *.t-mobile.pl @cwniak: to nie musi chodzić na mecze. odpowiedz

Slon1986L - 4 godziny temu, *.com.pl Jakie pakiety? Pierwszy mecz, odpalone piro i po meczach z kibicami u siebie odpowiedz

Warszawa - 4 godziny temu, *.com.pl Ceny rozsądne. 57 zł na Żyletę to naprawdę spoko. Pakiet kupiony :) odpowiedz

Drożyzna Miodulskiego - 4 godziny temu, *.216.4 Ale drożyzna, chyba się Miodulski z ch.jem na łeb pozamieniał. I jak zawsze reszta trybun musi dotować bilety na Żyletę. odpowiedz

MK - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Drożyzna Miodulskiego: zamiast marudzić ogarnij się i naucz się czegoś przydatnego to może będzie cie stać na bilety w normalnej na dzisiejsze czasy cenie odpowiedz

Pedro Tarchomin - 3 godziny temu, *.orange.pl @MK: Tu nie chodzi o to czy kogoś stać czy nie ogólnie jest drogo,ja osobiście chodzę na Legię czy gra z Widzewem,Górnikiem czy Puszczą więc dlaczego mam płacić za Europejskie drużyny po sto parę zł. odpowiedz

Peter - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Pedro Tarchomin : Panowie, nie jest wcale tak drogo. Na Valencię w 2001 roku płaciłem za bilet 40 zł przy miesięcznych zarobkach ok. 700 zł. odpowiedz

Silver - 4 godziny temu, *.orange.pl Żeby jeszcze dało się zalogować do konta kibica :). Jak zwykle system niewydolny odpowiedz

Majki - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Niestety, ale chyba coś się zesrało nie można się zalogować odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.virtuaoperator.pl Kupione :-) odpowiedz

Mision - 4 godziny temu, *.191.214 Jak wpisać karę 40 tyś euro q ceny biletów to u tak naprawdę nie ma ździerstwa ,cena spoko odpowiedz

Wycior - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Mision : 72 tysiące - za mecze z Kazachami też nas podliczyli. A jeszcze nie ma kar za Austrię… Za same eliminacje zabiorą nam ze 100.000. odpowiedz

bmb - 4 godziny temu, *.proip.pl trzeba chwilę poczekać i gotowe - pakiecik kupiony :-) odpowiedz

Karnetowicz - 4 godziny temu, *.106.67 Trzeba było kupować karnety,to nie było by problemu z zakupem pakietu w niższej cenie niż normalnie czy pojedyncze bilety internetowe płaczki... odpowiedz

cymek - 5 godzin temu, *.com.pl serwer leży odpowiedz

dave - 5 godzin temu, *.warszawa.pl Nawet zalogować się nie można odpowiedz

borLegia - 5 godzin temu, *.181.42 Rozumiem, że osobnej sprzedaży zamkniętej na pojedyncze bilety nie będzie? odpowiedz

Głąb - 3 godziny temu, *.247.46 @borLegia: umiesz czytać? odpowiedz

Ali - 5 godzin temu, *.128.17 Pudel rozpoczal dojenie kibica odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.aster.pl @Ali: dojenie kibica? Mamy bilety tansze niz mial Lech w pucharach rok temu, a to nie stolica a skąpy Poznan. Uwielbiam internetowych kibicow, ktorzy zawsze sa w szoku myslac, ze wszystko drozeje ale bilety na mecze i to z takimi druzynami jak Aston Villa, beda po 30 złotych :D Masz bilety nieznacznie wyzsze niz na lige, a ty dalej w szoku. odpowiedz

Szemrany - 4 godziny temu, *.centertel.pl @L: A co to znowu za drużyna tą Aston Villa? odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Ali: bredzisz ! te pakiety są śmiesznie tanie, a ty bredzisz odpowiedz

fan - 5 godzin temu, *.50.126 140zł na wschodnia?

Kogoś pogieło z cenami :(

Lepiej w TV obejrzeć.

Obiektywnie patrząc, jest drogo. odpowiedz

sixx - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @fan: to obejrzyj w TV, jak lepiej. W czym problem,? odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.aster.pl @fan: ale nikt ci nie każe isc na wschodnią, wiec o co ten płacz? odpowiedz

Wycior - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @fan: a jak często możesz obejrzeć mecze Legii w fazie grupowej europucharów? Tym bardziej, że klub musi również jakoś rozliczyć kary z pożal się Boże uEFA. Jeśli nie zgadzasz się z cenami to Twoim prawem jest obejrzeć mecze w tv. Stadion na pewno będzie pełny. odpowiedz

r - 5 godzin temu, *.50.126 @L:



70zł na Żyletę to też nie mało :)

odpowiedz

Peter - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @r: W 2001 roku na Valencię bilety były po 40 zł a zarobki ponad 4 razy mniejsze niż obecnie. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.