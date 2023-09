To już dziś

Legia zagra na stulecie Wisły Puławy

Piątek, 8 września 2023 r. 11:01 Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątek Legia Warszawa rozegra towarzyski mecz z Wisłą Puławy. Spotkanie z drugoligowcem będzie głównym punktem obchodów 100-lecia puławskiego klubu. Początek starcia o godz. 18:30 - zapraszamy na naszą tekstową RELACJĘ LIVE!. Już od godz. 16 na stadionie będzie funkcjonowała strefa dla kibiców LegiaPark.









W obecnym sezonie Wisła występuje w II lidze, po 7 kolejkach zajmuje 3. miejsce z dorobkiem 13 punktów (4 wygrane, 1 remis, 2 porażki). W ubiegłym sezonie puławianie włączyli się do walki o awans do I ligi. Po zasadniczej części sezonu zajmowali 5. miejsce, a w barażach o awans przegrali ze Stomilem Olsztyn 1-3. Trenerem Wisły jest Michał Piros, który wcześniej prowadził Legionovię Legionowo.



Legia z Wisłą mierzyła się w historii tylko raz. 8 sierpnia 2017 roku w ramach 1/8 finału Pucharu Polski "Wojskowi" zawitali do Puław i wygrali pewnie 4-1. Bramki dla Legii zdobyli: Mączyński, Nagy, Sadiku oraz jeden z graczy gospodarzy, który skierował piłkę do własnej bramki. Z obecnej kadry Legii tamto spotkanie pamięta Artur Jędrzejczyk, który jutro wystąpi w Szczecinie w charytatywnym meczu dla Roberta Dymkowskiego.



W piątek pierwszy raz będziemy mogli obejrzeć na boisku dwóch nowych zawodników - Gila Diasa i Marco Burcha. Ponadto sztab szkoleniowy zabierze do Puław kilku zawodników z trzecioligowych rezerw, którzy od kilku dni trenują z "jedynką" w związku z wieloma absencjami spowodowanymi powołaniami do reprezentacji oraz urazami.



Zapraszamy na naszą tekstową RELACJĘ LIVE! prosto z Puław.