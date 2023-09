Raport kartkowy przed meczem z Piastem

Artur Jędrzejczyk wraca do kadry na mecz z Piastem Gliwice po pauzie za żółte kartki w spotkaniu Widzewem Łódź. Żaden z legionistów nie jest obecnie zagrożony pauzą. Dwie kartki zgromadził na swoim koncie Josue. Po jednym tego typu napomnieniu mają Jurgen Çelhaka, Josue, Yuri Ribeiro, Maciej Rosołek i Bartosz Slisz. Spotkanie Piast - Legia odbędzie się 16 września o godzinie 20:00. Żółte kartki legionistów: 4 - Artur Jędrzejczyk 2 - Josue 1 - Jurgen Çelhaka, Yuri Ribeiro, Maciej Rosołek, Bartosz Slisz

