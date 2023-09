Futsal

Eurobus Przemyśl 4-4 Legia Warszawa

Poniedziałek, 25 września 2023 r. 20:10 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 3. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa tylko zremisowała na wyjeździe z beniaminkiem, Eurobusem Przemyśl 4-4. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają 30 września o godz. 18 z kolejnym beniaminkiem, zespołem We-Met Futsal Club Kamienica Królewska.









Legia Warszawa od samego początku ruszyła do ataku w meczu z beniaminkiem. Na bramkę strzelał m.in. Mariusz Milewski. W odpowiedzi niecelnie uderzał Jarosław Łebid. W 5. minucie szybko wyszedł Rui Pinto, zdecydował się strzelać, ale piłka nie znalazła drogi do bramki. Chwilę później huknął Nuno Chuva, jednak Artur Kuźma zdołał odbić piłkę. W kolejnych minutach oba zespoły stworzyły ciekawe sytuacje, choć to Legia była bliższa zdobycia gola. W 9. minucie świetną okazję zmarnował Maciej Pikiewicz, który miał piłkę na nodze tuż przed bramką. W 13. minucie doskonałą sytuację wypracował Andre Luiz, który założył "sito" Victorowi, odegrał do niepilnowanego Davidsona Silvy, a ten z najbliższej odległości wpił piłkę do bramki. W odpowiedzi Victor Diego przejął straconą przez Davidsona piłkę, jednak tylko obił poprzeczkę bramki Tomasza Warszawskiego. W 16. minucie Michał Klaus przejął piłkę, pobiegł na bramkę, oddał strzał, ale golkiper odbił. Chwilę później ponownie musiał wykazać się umiejętnościami, bo Eryk Sarzyński tak wybijał piłkę, że obił własną poprzeczkę, a sytuację ratował jeszcze Kuźma. Swojej szansy próbował Mateusz Wanat, jednak trafił prosto w dobrze ustawionego Tomasza Warszawskiego. Jeszcze przed przerwą Demski uderzał z połowy boiska, a golkiper Legii miał nieco problemów, ale ostatecznie Legia schodziła do szatni z jednobramkowym prowadzeniem.



Już na początku drugiej połowy legioniści podwyższyli prowadzenie. Akcja była niemal kopią poprzedniej, znów z najbliższej odległości nogę dostawił Dawidson Silva. Kolejne minuty przyniosły kilka sytuacji dla gospodarzy. W 28. minucie dało to efekt w postaci bramki kontaktowej. Niespełna 30 sekund później zawodnicy z Przemyśla wyszli z szybką akcją, sam przed bramką znalazł się Kamil Bała i pewnie wyrównał wynik spotkania. Minęła chwila, a powinno być 3-2 gospodarzy. Na 10 minut przed zakończeniem meczu legioniści mieli już 4 przewinienia na swoim koncie. W 31. minucie w idealnej sytuacji spudłował Wanat. To się zemściło błyskawicznie, bo Nuno Chuva nie spudłował. W 33. minucie Eryk Kiełbasa wykorzystał fakt, że piłka spadła mu pod nogi i zdobył kolejne trafienie dla swojego zespołu. Minęły 2 minuty, a Wanat podwyższył wynik pięknym strzałem z niemal końcowej linii, z bardzo ostrego kąta. Asystę przy tej bramce zaliczył golkiper z Przemyśla. Gospodarze szli za ciosem, nie dając Legii przestrzeni do konstruowania akcji. W 37. minucie po błędzie zawodników z Przemyśla legioniści doprowadzili do wyrównania na 4-4. Na niespełna 3 minuty przed końcem sędzia podyktował faul Legii, co oznaczało przedłużony rzut karny dla rywali. Damian Demski strzelił jednak prosto w nogi Tomasza Warszawskiego. Chwilę później jeden z legionistów wybijał zmierzającą do pustej bramki piłkę. Na niespełna minutę przed końcem jeszcze Storożuk uderzył w poprzeczkę, a chwilę później wykonywał przedłużony rzut karny. Pomylił się jednak całkowicie i strzelił obok bramki. Nerwowo było do samego końca, ale wynik nie uległ zmianie.



Eurobus Przemyśl 4-4 (0-1) Legia Warszawa

0-1 - 12:39 Davidson Silva

0-2 - 21:09 Davidson Silva

1-2 - 27:40 Jarosław Łebid

2-2 - 28:04 Kamil Bała

2-3 - 30:35 Nuno Chuva

3-3 - 32:55 Eryk Kiełbasa

4-3 - 34:43 Mateusz Wanat

4-4 - 36:47 Rui Pinto



Eurobus: 1. Artur Kuźma - 11. Eryk Kiełbasa, 10. Mateusz Wanat, 44. Grigorij Zanko - 99. Kamil Bała

rezerwa: 12. Roman Kołtok, 2. Eryk Sarzyński, 5. Victor Diego, 7. Cristian Neme, 21. Łukasz Rudnicki, 22. Sebastian Pawlak, 23. Jarosław Łebid, 88. Damian Demski



Legia: 16. Tomasz Warszawski - 10. Rui Pinto, 7. Andre Luiz, 34. Nuno Chuva - 97. Davidson Silva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 9. Michał Klaus, 11. Sergio Monteiro, 17. Maciej Pikiewicz, 32. Krzysztof Flis, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski



żółte kartki: Bała - Davidson Silva



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal