Fotoreportaż z Puław

W piątkowy wieczór Legia Warszawa rozegrała towarzyski mecz w Puławach. Na obiekcie zgromadziło się ok. 3 tysięcy kibiców, kilka godzin przed meczem klub uruchomił strefę "Legia Park", czyli mnóstwo atrakcji dla miejscowych kibiców. Fani licznie korzystali z dmuchańców, foodtrucków, a także mieli okazję zrobić sobie zdjęcie z trofeum Pucharu Polski oraz zebrać autografy od Artura Jędrzejczyka, Patryka Kuna i Tomasa Pekharta. Pogoda i frekwencja dopisała. Legia planuje częściej tego typu inicjatywy w różnych miastach Mazowsza. Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć z Puław.

WITO - 2 godziny temu, *.7.39 Jezus Maria, ale ten Rosołek jest dramatycznie słaby. Jak ktoś z takimi umiejętnościami może grać w ekstraklasie... no ręce opadają odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl @WITO: zawsze to pisałem to dramat rasiaki mi on przypomina odpowiedz

Ka(L)i z Ba(L)i - 1 godzinę temu, *.164.215 @WITO: raczej jak ktoś bez jakichkolwiek umiejętności może grać w ekstraklasie odpowiedz

