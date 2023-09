UEFA zamknie Żyletę?!

Komentarze (17)

+ dodaj komentarz

dodaj

Olomano - 30 minut temu, *.play-internet.pl Może niech się sami zamknął złodzieje z uefa odpowiedz

Tande - 39 minut temu, *.centertel.pl SK””WYSYNY !!!!! odpowiedz

taco - 50 minut temu, *.t-mobile.pl co start w Europie to sytuacja się powtarza . czy odpowiedzialni za oprawy nie naucza się , ze uEFA akurat z nami nie będzie się cackać ? odpowiedz

NZW - 19 minut temu, *.chello.pl @taco: nie odpowiedz

Kruszyna - 50 minut temu, *.tpnet.pl FUCK UEFA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

majusL@legionista.com - 52 minuty temu, *.centertel.pl FUCK uefa odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl D(F)uck UEFA!!!!!!!! odpowiedz

Kurak (L) - 1 godzinę temu, *.32.241 Już się zaczyna... Je...ce lew...kie z że Sruefa odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.orange.pl Legia w Europie a UEFA już wszczyna całkowicie nie potrzebne i nie adekwatne próby ukarania kibiców! Lepiej się weźcie za bałkaniarzy którzy mordują w imię piłki nożnej! odpowiedz

Cezar - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jednak ta UEFA to są pajace, nie rozumieją prawdziwego dopingu! Moim zdaniem przy takim podejściu race powinny być odpalane przed rozpoczęciem meczu lub w taki sposób żeby nie było konieczności przerywania meczu bo jak widać chcą zakładać kaganiec na każdym kroku odpowiedz

Greg - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dziękujemy, zamkną sektor albo protokół Real v 2.0 odpowiedz

Sober - 1 godzinę temu, *.orange.pl Można się było tego spodziewać.

Kiedy patrzyłem na prezentowaną oprawę ,,Legioland” i po chwili rozpaliły się race, byłem jednocześnie oczarowany jak również przerażony.

Doceniam prace Nieznanych Sprawców , jestem jak najbardziej za oprawami meczowymi włącznie z odpalaniem rac.

Jednak znając podejście UEFA do tematu rac, było to do przewidzenia.

Możemy sobie wojować na krajowym podwórku z PZPNem ale w starciu z UEFA nie mamy żadnych szans.

Możemy pokrzyczeć, wywiesić transparenty czy zrobić im na złość i znowu odpalić race na meczu fazy grupowej. No to oni zamkną nam cały stadion na mecz albo zrobią zakaz wyjazdowy. I tyle będzie z naszego udziału ( kibicowskiego) w LKE. Smutne ale prawdziwe...

Niestety ale na mecze w LKE trzeba się opanować z tymi racami. odpowiedz

LodziuTB - 1 godzinę temu, *.216.212 Yebać qrvvy z uefy! odpowiedz

L fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czyż to nie jest nękanie ? odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.129.222 UEFA niech zamknie.... mordę!!!! odpowiedz

duck uefa - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl La la la la la la la... odpowiedz

Lfan - 1 godzinę temu, *.aster.pl Wiadomo, kiedy decyzja? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.