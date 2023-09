Sonda i kursy

Jakie szanse Legii na wygranie grupy?

Środa, 20 września 2023 r. 12:39 Woytek, źródło: Legionisci.com

Aston Villa jest głównym faworytem bukmacherów do wygrania Ligi Konferencji Europy w sezonie 2023/24. W Fortunie kurs na pierwszego przeciwnika Legii Warszawa wynosi 6. Druga w kolejności ACF Fiorentina ma 8, a trzeci Eintracht Frankfurt 10. Za każdą złotówkę postawioną na to iż to legioniści zdobędą trofeum można zgarnąć aż 150 zł!



Drugi z rywali Legii, AZ Alkmaar, także jest wysoko w tych notowaniach bo na 4. miejscu. Kurs na ubiegłorocznego półfinalistę LKE ustalony został na 13.



Grupa E



A jak przedstawiają się szanse w grupie Legii? Dwóch zdecydowanych faworytów do wygrania grupy to Anglicy (1,3) i Holendrzy (5,25). Kurs na to iż "Wojskowi" okażą się najlepsi wynosi 12,50, a na to, że zajmą miejsce dające awans 3,25. Najmniejsze szanse dawane są Zrinjskiemu Mostar - 7 na awans i 25 na 1. miejsce.



KURSY NA LEGIA - ASTON VILLA

FORTUNA: 1 6 X 4.4 2 1.5



SONDA: Jest optymizm



W naszej sondzie, którą uruchomiliśmy pod losowaniu fazy grupowej typowaliście miejsce, które Legia zajmie po sześciu grupowych starciach. 56% osób uważa, że zespół Kosty Runjaicia zajmie 2. miejsce, 15% stawia na pierwsze, a 25% na trzecie.





SONDA Które miejsce zajmie Legia grupie E Ligi Konferencji Europy? pierwsze drugie trzecie czwarte