Młodzież: mecze weekendowe

Poniedziałek, 11 września 2023 r.

Juniorzy starsi ponieśli porażkę z Sandecją, nie wykorzystując w 1 połowie rzutu karnego. Zespół U17 przegrał 2-3 na boisku Stali Rzeszów'07. Zespoły U16 i U14 pojechały na serię sparingów do Belgii, prezentując się nieźle w starciu z mocnymi rywalami (Genk, Club Brugge, OH Leuven). Zespół LSS U16 zremisował 2-2 z Drukarzem po golu straconym w ostatniej akcji meczu. Gracze LSS o rok młodsi ulegli z kolei Przyszłości Włochy. Legia U13 pokonała Dąb Wieliszew U14 (2010 i mł.) w meczu rozegranym wg zasad dla kategorii U14.



Zespoły U10, U11 i U12 pokazały się z dobrej strony we meczach ligowych z Młodymi Talentami Pruszków (2014), MKS Piaseczno (2013) i AP Wilki (2012). Szczególnie ten drugi mecz przyniósł sporo emocji sportowych.



CLJ U19: Sandecja Nowy Sącz 05/6 1-0 (1-0) Legia Warszawa U19

1-0 29 min. Patryk Kupczak



Żółte kartki: Olewiński, Dembek, Bogusiewicz



Legia: Wojciech Banasik – Oliwier Olewiński Ż (87' Jakub Jendryka), Bartosz Dembek Ż, Rafał Boczoń, Maciej Bochniak (46' Viktor Karolak) – Maciej Saletra, Kacper Bogusiewicz Ż(46' Oskar Melich), Jakub Żewłakow – Igor Skrobała (67' Antoni Majchrowski), Tomasz Rojkowski (63' Przemysław Mizera), Jakub Kowalski (46' Jakub Grzejszczak)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17 (2007 i mł.): Stal Rzeszów 3-2 (0-1) Legia Warszawa U17

0-1 11 min. Stanisław Gieroba (as. Franciszek Pollok)

1-1 55 min.

2-1 62 min.

2-2 70 min. Stanisław Gieroba (b.a.)

3-2 86 min.



Legia: Michał Bobier - Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki, Franciszek Pollok, Jakub Openchowski (45' Konrad Kraska), Jakub Adkonis, Jan Leszczyński (60' Paweł Ambrożko), Igor Busz, Jakub Zbróg (46' Dawid Nos), Stanisław Gieroba, Eryk Mikanowicz oraz: Marcel Grzejda [08](br), Dawid Foks

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U16 i U14 na wyjeździe w Belgii



Drużyny U16 i U14 pojechały w tym tygodniu do Belgii na serię sparingów. Seria zaciętych spotkań z wymagającymi rywalami o nieco odmiennym stylu była bardzo wartościowym doświadczeniem dla wszystkich graczy z szerokiej kadry.



Skład Legii U16 na tournee w Belgii: Antoni Błocki, Jan Bienduga - Piotr Bartnicki [09], Kacper Borowiec, Bartosz Czarkowski, Maksymilian Dołowy, Jan Gawarecki, Jakub Gliwa, Ksawery Jeżewski, Marcel Kiełbasiński, Kacper Morawiec, Dawid Korzeniowski, Bartosz Korżyński [09], Jacob Levy, Filip Micyk, Pascal Mozie, Jan Musiałek, Jakub Oremczuk, Filip Przybyłko, Juliusz Rafalski, Jakub Sito, Antoni Sobolewski, Maksymilian Sterniczuk, Daniel Wyrozumski

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



- Wyniki U14:

OH Leuven 0-4 Legia

Club Brugge 3-2 Legia

OH Leuven 2-3 Legia

Racing Genk 1-0 Legia



Skład Legii U14 na tournee: Franciszek Golański, Błażej Ślazyk - Olivier Pruszyński, Kacper Jaczewski, Marcel Laszczyk, Oskar Putrzyński, Igor Lechecki, Aleksander Badowski, Antoni Błoński, Igor Brzeziński, Xavier Dąbkowski, Dawid Rodak, Frnciszek Stępniewski, Jan Szybicki, Mychajło Posternak, Tymon Płoszka, Mateusz Pawłowski, Bartosz Przybyłko, gracz testowany.

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Roland Kowalczyk



I liga maz. U16 (2008 i mł.): Legia LSS U16 2-2 (0-1) Drukarz Warszawa 08

0-1 4 min. Kamil Stachura

1-1 60 min. Adam Tołwiński (as. Norbert Augustyniak)

2-1 67 min. Jakub Drzazga (as. Dmytro Lytowczenko)

2-2 90+5' Jakub Turek (po rzucie rożnym)



Strzały (celne): LSS 15 (5) - Drukarz 17(9)



Legia Soccer Schools: Dominik Sawczuk - Jakub Rzępołuch (35' Konstanty Brzozowski), Nikodem Skibiński, Kacper Jasiński (76' Adam Kulicki), Oskar Kurc Ż - Dmytro Łytowczenko, Patryk Ciborowski, Norbert Augustyniak Ż - Adam Tołwiński Ż, Kamil Więch (35' Lucjan Napieralski), Jakub Drzazga oraz Hubert Lomankiewicz [09](br)(ng)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



II liga okr. U15: Przyszłość Włochy 09 7-3 (4-2) Legia USS U15

0-1 2 min. Antoni Rybarczyk

1-1 10 min. Jakub Dobiasz

2-1 22 min. Karol Szulkowski

3-1 25 min. Filip Głowacki

4-1 31 min. Filip Głowacki

5-1 37 min. Karol Szulkowski

5-2 42 min. Kordian Drygała

6-2 54 min. Filip Głowacki

7-2 61 min. Karol Szulkowski

7-3 78 min. (samobójczy, po rzucie wolnym)



Legia LSS: Hubert Lomankiewicz - Omar Sawo, Antoni Rybarczyk, Filip Jedziniak, Aleksander Dyrała, Kordian Drygała [10](Kpt), Bartosz Harazim, Iwo Mroczek, Mateusz Sutkowski, Wiktor Tikhomiroff, Franciszek Wyrobek, Mikołaj Kosieradzki, Jakub Przybylski, Michał Wawryniuk

Trener: Krzysztof Krakowski



Sparing: Legia U13 - Dąb Wieliszew U14 (2010 i mł.)



Strzały (celne): 29(18) - 10(6).



Legia: Antoni Pawłowski - gr. testowany, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Wojciech Kuś, Stefan Podgórski, Szymon Wlazło, Aleksander Dąbrowski, Konstanty Łysiak, Filip Wancerz, Tomasz Stefański, Wojciech Łygan, Fryderyk Paprocki, Karol Konieczny, Filip Komorowski

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Legia U13 rozegrała mecz towarzyski z liderującym w II lidze U14 Dębem Wieliszew 2010/11. Grano na pełnym boisku w składach 11-osobowych. Do przerwy legioniści przeważali (ładne trafienia Koniecznego, groźne uderzenia Wancerza i Wlazły, poprzeczka po uderzeniu z dystansu Lipińskiego) ale i goście mieli momenty, gdzie próbowali przejąć kontrolę nad środkiem pola, czego efektem był gol wyrównujący z rzutu wolnego. Po dobrym zakończeniu I połowy i jeszcze mocniejszym otwarciu drugiej odsłony, uwidoczniła się już dosyć duża dominacja legionistów, którzy mocno pressowali. Po kilku szybkich akcjach i trafieniach w ciągu 7 minut było wiadomo, że losy meczu są rozstrzygnięte. Goście pokusili się jednak w końcówce o kolejne trafienie.

Mecz nie był może tak równy pod względem jakości gry Legii, jak pojedynek z Polonią, pewnym problemem była też przeciętna skuteczność, mimo wszystko przewaga czysto piłkarska była wyraźnie po stronie Legii. Goście nie byli jednak chłopcami do bicia i z tego powodu spotkanie można uznać za wartościowe dla jednych i drugich.



III liga U13: RKS Okęcie Warszawa 11 0-8 Legia LSS U13A



Liga U12 (rocznik 2012 i mł.): Legia - AP Wilki Warszawa 2012



Strzały (celne): Legia 51(30) - Wilki 0.



Legia: Stanisław Składnik - Oskar Matusiewicz, Ignacy Silski, Natan Turniak, Michał Har, Antoni Czuchnowski, Antonio Gralewicz-Mendez, Igor Arkuszewski, Aleksander Kurowski, Jan Włodarski, Dawid Ruciński, Aleksander Barski, Krzysztof Opanowski, Oskar Marzec.

Trener: Szymon Lesiakowski; drużynę prowadził dziś 2. trener - Cezary Żarczyński.



Liga U11 (2013 i mł.): Legia U11 - MKS Piaseczno 2013



Strzały 2 polowa: Legia 14 (13) - Piaseczno 22(15)



Legia: Leon Gańko, Antoni Adamkiewicz, Maks Pająk, Ignacy Wojciechowski, Adam Rymszo, Oliwier Siuda, Szymon Chodkowski, Jan Golański [14], Piotr Nowotka

Trener: Łukasz Listwan



Legia U11 rozegrała mecz ligowy z MKS Piaseczno. Do przerwy legioniści radzili sobie bez zarzutu, a gości chyba lekko zjadła trema. Mecz wydawał się dosyć jednostronny. Po przerwie gracze z Piaseczna niespodziewanie ruszyli w pogoń i parokrotnie pokazali się z dobrej strony. Spotkanie nabrało "rumieńców", ale gdy legioniści ponownie "sprężyli się", pokazali kilka bardzo ciekawych rozegrań i wykończeń akcji.



Liga U11: Legia LSS (gr. sportowa) - Junior Zacisze 2013



Strzały (celne): LSS 46 (35) - Zacisze 17 (8)



Liga U11: Legia LSS (gr. sportowa) - KS L.A.S. 2013



Strzały (celne): LSS 26 (11) - LAS 25 (12)



Interesujące, zacięte spotkanie w którym goście szybko uzyskali przewagę, jednak legioniści walczyli do końca. Podopieczni Łukasza Wawra pokazali charakter ale i goście pokazali się z dobrej strony. W meczu padło w sumie raptem 9 goli, ale to nie znaczy, że poziom był niski czy emocji brakowało - wręcz odwrotnie.



Liga U10 (2014 i mł.): Legia U10 - Młody Talent Pruszków 2014 i mł.



Strzały (celne) - III tercja: Legia 27 (16) - Młody Talent 7 (6)



Legia: Sebastian Borowski, Stefan Wang, Kacper Tryc, Kacper Saczewski, Kacper Rainka, Aleksander Kukla, Julian Kusak, Feliks Chaciński, Franciszek Niezgoda, Jakub Sałamacha, Charyton Sokal.

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek



Liga U10: Legia LSS U10B - AKS Zły 2014

Liga U10: Legia LSS U10 - FC Lesznowola 2014



Legia LSS: Iwan Obal, Makar Gieraszczenkow, Jan Grunas, Mikołaj Staniak, Brunon Antol, Leon Bilski, Artem Iovenko

Trener: Kacper Markiewicz