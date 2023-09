15-17.09: Weekendowy rozkład jazdy

Dwie pięcioboistki Legii - Katarzyna Dębska i Małgorzata Karbownik będą startować w Mistrzostwach Świata do lat 22 w Druskiennikach na Litwie. W Osijeku w Chorwacji dwaj legioniści startować będą na Mistrzostwach Europy w strzelaniu do rzutków - Mateusz Łakomy i Wołodymyr Yazykov. Drugi zespół koszykarskiej Legii zagra w dwudniowym turnieju charytatywnym (dla Adama Wielgosza) w Żyrardowie, w ramach którego rozegra dwa ostatnie mecze kontrolne przed rozpoczęciem sezonu 2023/24. W piątek i sobotę w Kozerkach koło Grodziska Maz. Tomasz Berkieta wystąpi w tenisowym meczu Pucharu Davisa pomiędzy reprezentacją Polski i Barbadosu. Rozkład jazdy: 15.09 g. 20:00 Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 15.09 g. 20:00 FC Groningen - FC Den Haag 15.09 g. 20:15 Legia II Warszawa - BS Zgierz [kosz, Żyrardów hala sportowa Aqua] 15.09 g. 20:30 GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec 16.09 g. 14:00 Rugby Wrocław - Legia Warszawa [rugby] 16.09 g. 16:00 Pilica Białobrzegi - Legia II Warszawa 16.09 g. 20:00 Piast Gliwice - Legia Warszawa 17.09 g. 10:00 Legionovia III Legionowo - CWKS Legia Warszawa [A klasa] [Legionowo ul. Parkowa 27] 17.09 g. 12:30 Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom 17.09 g. 18:30 Legia Ladies - Forty Piątnica [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3] Młodzież: 16.09 g. 10:00 Legia U16 - Delta Warszawa 08 [LTC 7] 16.09 g. 11:30 MKS Piaseczno 14 - Legia U10 [Piaseczno, 1 Maja 66] 16.09 g. 12:00 Legia U19 - Wisła Kraków 05/6 [CLJ U19][LTC 8] 16.09 g. 12:00 Legia U12 - Błyskawica Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3] 16.09 g. 12:00 Legia U12 - Błyskawica Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3] 16.09 g. 12:00 Legia U9 - KS Ursus 15[ul. Łazienkowska 3] 16.09 g. 14:00 Legia U17 - Sandecja Nowy Sącz 07 [LTC 6] 16.09 g. 15:30 Legia LSS U13A - ZWAR II Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3] 16.09 g. 16:30 Varsovia 09 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Marymoncka 42] 16.09 g. 18:30 Legia LSS U15 - PKS Mustangi Podkowa Leśna 09 [ul. Łazienkowska 3] 17.09 g. 12:00 BVB Academy Warsaw 13 - Legia U11 17.09 g. 13:45 Białe Orły II Warszawa 12 - Legia LSS U12A [ul. Ostródzka 175] 17.09 g. 17:00 AP Waleczni Olszewo-Borki 10 - Legia U14 18.09 g. 17:00 Ząbkovia Ząbki - Legia U12 [Ząbki ul. Słowackiego 21]

W sobotę fani Legii pojadą pociągiem specjalnym do Gliwic na mecz z Piastem. Dzień później na bocznym boisku przy Ł3 Legia Ladies rozegrają III-ligowe spotkanie z Fortami Piątnica. Futsaliści w ten weekend mają przerwę reprezentacyjną. Rugbiści zmierzą się na wyjeździe z zespołem Rugby Wrocław, a Legia II zagra w Białobrzegach.

