22-25.09: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 22 września 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę przy Łazienkowskiej rozegrany zostanie mecz Legii z Górnikiem, na którym zapowiada się bardzo dobra frekwencja zarówno z naszej strony, jak i zabrzan, którzy przyjadą pociągiem specjalnym. W piątek zachęcamy do wspierania koszykarskiej Legii, która sezon 2023/24 rozpocznie domowym meczem z Zastalem Zielona Góra. Początek o 20:30, bilety na eBilet.pl, transmisja na Emocje.TV.



W niedzielę i poniedziałek w Lublinie koszykarze Legii wezmą udział w pierwszym turnieju Lotto 3x3 Ligi. Nasz zespół czekają trzy mecze grupowe - z MKS-em Dąbrowa Górnicza, Anwilem i Dzikami. Dwie najlepsze drużyny z grupy awansują do ćwierćfinału, którego zwycięzcy zapewnią sobie awans do turnieju finałowego Lotto 3x3 Ligi (zaplanowanego na luty 2024 r.). Transmisje w sportowych stacjach Polsatu.



W sobotę w Krakowie odbędzie się pierwszy turniej mistrzostw Polski w rugby kobiet 7 os. w sezonie 2023/24 z udziałem rugbistek Legii - zawody odbędą się na stadionie przy ulicy Karola Darwina 49. Wstęp wolny.



Emilia Babska startować będzie w Limie w Mistrzostwach Świata w parastrzelectwie sportowym.



Rozkład jazdy:

22.09 g. 16:00 Legia II Warszawa - Unia Skierniewice

22.09 g. 20:00 FC Den Haag - SC Telstar

22.09 g. 20:30 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

23.09 g. 12:30 Radomiak Radom - Puszcza Niepołomice

23.09 g. 14:00 CWKS Legia Warszawa - GKS Dąbrówka [A klasa][Zielonki-Parcela, ul. Południowa 2b]

23.09 g. 17:00 Legion Legionowo - Legia II Warszawa [kosz, ul. Chrobrego 50B]

23.09 g. 19:00 Mazovia Grodzisk Maz. - Legia Ladies II [IV liga kobiet][Grodzisk Maz., al. Mokronoskich 4]

24.09 g. 17:30 Legia Warszawa - Górnik Zabrze

24.09 g. 17:45 ŁKS II Łódź - Olimpia Elbląg

24.09 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Termalica Nieciecza

24.09 g. 19:00 Polonia Warszawa - Legia Ladies [piłka nożna kobiet]

25.09 g. 18:15 Eurobus Przemyśl - Legia Warszawa [futsal]



Terminarz turnieju Lotto 3x3 Ligi w Lublinie:

24.09 g. 10:00 Legia - Dziki Warszawa

24.09 g. 13:55 Legia - MKS Dąbrowa Górnicza

25.09 g. 12:25 Legia - Anwil Włocławek

25.09 g. 16:45 ćwierćfinał A1 - C2

25.09 g. 17:10 ćwierćfinał D1 - B2

25.09 g. 17:35 ćwierćfinał B1 - D2

25.09 g. 18:00 ćwierćfinał C1 - A2

25.09 g. 18:35 półfinał

25.09 g. 19:00 półfinał

25.09 g. 19:35 finał



Turniej 1. MP rugby 7 kobiet (Kraków, Karola Darwina 49):

23.09 g. 14:20 Legia Warszawa - Black Roses Posnania

23.09 g. 15:00 Legia Warszawa - Bestie Kraków

23.09 g. 15:20 Półfinał 1A - 2B

23.09 g. 16:00 Półfinał 2A - 1B

23.09 g. 16:40 mecz o 3. miejsce

23.09 g. 17:00 Finał



Młodzież:



23.09 g. 12:30 AKS SMS Łódź 09 - Legia U15 [CLJ U15][Łódź, ul. Milionowa 12]

23.09 g. 13:00 Legia U14 - Delta Warszawa 10 [LTC 6]

23.09 g. 15:00 Polonez Warszawa 11 - Legia LSS U13A [ul. Łabiszyńska 20]

23.09 g. 15:00 Legia U16 - Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk 08 [LTC 7]

23.09 g. 16:00 Legia U11 - FCG Playmaker Warszawa (sparing) [LTC 6]

23.09 g. 17:00 Legia LSS U16 - Escola II Varsovia 08 [ul. Łazienkowska 3]

23.09 g. 19:00 Legia LSS U15 - LKS Chlebnia 09 [ul. Łazienkowska 3]

24.09 g. 10:00 UKS Varsovia 11 - Legia U13 [ul. Międzyparkowa 4]

24.09 g. 10:00 Talent Warszawa 16 - Legia LSS U8A

24.09 g. 12:00 Legia U10 - Concordia Elbląg 14 (sparing)[LTC 7]

24.09 g. 14:15 Escola Varsovia 07 - Legia U17 [CLJ U17][ul. Fleminga 2]

24.09 g. 16:00 Hutnik II Warszawa 12 - Legia U12 [ul. Marymoncka 42]

24.09 g. 17:30 Legia LSS U12 - Juventus III Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3]

24.09 g. 18:00 UKS Varsovia 16 - Legia LSS U8A [ul. Międzyparkowa 4]



W sobotę o 13:30 na boisku Varsovii rozpocznie się tradycyjny festiwal gier "Graj jak Robert Lewandowski", z udziałem graczy z rocznika 2015 z: Legii, Jagiellonii (13:30), Górnika Łęczna (14:00), Wisły Płock (14:30), Radomiaka Radom (15:00) i Varsovii (15:30).

Z kolei od 9 do 16 na boisku bocznym Legii przy Łazienkowskiej rozegrana zostanie warszawska edycja turnieju U12 "Ekstra Talent", z udziałem m.in legionistów.