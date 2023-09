26-27.09: Rozkład jazdy

Wtorek, 26 września 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

We wtorek w tureckiej Antalyi koszykarze Legii rozegrają pierwsze spotkanie kwalifikacyjne do fazy grupowej BCL - mecz będzie transmitowany na Courtside1891.basketball (transmisja bezpłatna, konieczna rejestracja). W środę drugi zespół Legii w LTC podejmować będzie w rozgrywkach Pucharu Polski drużynę Ruchu Chorzów - spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności. Początek o godzinie 15:00, transmisja na YT Łączy nas piłka. Pierwszy zespół Legii o 20:00 zagra w Szczecinie zaległe spotkanie ligowe z Pogonią. Pucharowe spotkanie rozegrają zawodniczki Legia Ladies.



We wtorek w San Francisco rozpoczną się żeglarskie mistrzostwa Świata w klasie 505 z udziałem legijnej załogi w składzie Kuba Pawluk i Marcin Józefowski.



Rozkład jazdy:

26.09 g. 18:00 Legia Warszawa - Fribourg Olympic [kosz, Antalya]

27.09 g. 15:00 Legia II Warszawa - Ruch Chorzów [LTC][PP]

27.09 g. 16:00 Ząbkovia II Ząbki - Legia Ladies [PP, piłka nożna kobiet, ul. Słowackiego 21 Ząbki]

27.09 g. 20:00 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa



Młodzież:

26.09 g. 17:00 Legia U15 - Escola Varsovia 09 [CLJ U15][LTC 7]

27.09 g. 19:00 Legia LSS U15 - Wrzos Międzyborów 09 [LTC]

27.09 g. 19:30 Świt NDM 08 - Legia LSS U16 [Nowy Dwór Maz., ul. Sportowa 66]

28.09 g. 17:30 Legia U10 - Znicz Pruszków 2014 [LTC 7]