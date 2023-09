Najbliższe plany treningowe

Po piątkowym meczu sparingowym z Wisłą Puławy piłkarze Legii Warszawa otrzymali kilka dni wolnego. Część zawodników wyjechała do swoich rodzin, inni udali się na krótki wypoczynek. Najbliższy trening zaplanowany jest na wtorek. Przed południem drużyna ćwiczyć będzie w siłowni, natomiast o godzinie 16 odbędą się zajęcia na boisku. W środę i czwartek zawodnicy będą trenowali o godzinie 11, natomiast piątkowe zajęcia, stanowiące bezpośrednie przygotowania do meczu z Piastem Gliwice, rozpoczną się o godzinie 13:30. W sobotę o godzinie 20:00 Legia zmierzy się na wyjeździe z Piastem.

Majkel - 1 godzinę temu, *.chello.pl Albanię byście wczoraj roznieśli w pył bo każdym aspekcie jesteście lepsi niż nasze wkłady do koszulek. Walczyć, trenować!!! odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ogień ! Brawo drużyna odpoczywajcie bo trzeba później mocno trenować i awansować w lidze konferencji i odstawić konkurencje w lidze odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tylko się nie przemęczcie! odpowiedz

