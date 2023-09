Boks

Pięściarze Legii na zgrupowaniu w Cetniewie i Anglii

Poniedziałek, 11 września 2023 r. 13:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięściarze klubu Bokserskiego Legia bardzo intensywnie szlifują formę przed drugą częścią sezonu 2023. Legioniści najpierw przebywali na obozie w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie.



- W ciągu ostatnich dni skupiliśmy się na osiąganiu naszych celów szkoleniowych i jesteśmy zadowoleni z postępów, jakie dokonaliśmy. Intensywny charakter naszej pracy pozwala nam skoncentrować się na istotnych zagadnieniach. Jest to dla nas intensywny okres pracy, jednakże niezwykle produktywny i satysfakcjonujący. Z pewnością praca włożona w czasie tego zgrupowania przyniesie efekty - powiedział trener Damian Austin Echemendia z Kuby.



Następnie we wrześniu legioniści wraz z trenerem Grzegorzem Proksą i prezesem Fiodorem Łapinem udali się na tygodniowe zgrupowanie do Anglii. Tam oprócz mocnych treningów, nasi pięściarze mieli okazję posparować z silnymi przeciwnikami z reprezentacji Anglii w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich GB Boxing Camp Sheffield. Do Anglii pojechali m.in. Bartłomiej Rośkowicz, Rafał Marcinek, Jakub Straszewski, Kamil Wójcik, Olaf Szcześniak, Mateusz Grejber, Jakub Sulęcki i Paweł Sulęcki.