U-16: Powołania dla legionistów

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16 ogłosił listę powołanych zawodników na towarzyski turniej, który odbędzie się w Hiszpanii. "Biało-czerwoni" zagrają ze Szwajcarią (19 września) i Szkocją lub Wyspami Owczymi (22 września). W kadrze znalazło się czterech legionistów: Antoni Błocki, Dawid Korzeniowski, Pascal Mozie i Jakub Zieliński. Kadra: Olivier Łętek (Cracovia), Stanisław Kubiak (Escola Varsovia Warszawa), Kristijan Jovović (FK Grbalj Radanovići, Czarnogóra), Wojciech Machura (Górnik Zabrze), Sammy Dudek (Lech Poznań), Jakub Falkiewicz (Lech Poznań), Hubert Kędziora (Lech Poznań), Antoni Błocki (Legia Warszawa), Dawid Korzeniowski (Legia Warszawa), Pascal Mozie (Legia Warszawa), Jakub Zieliński (Legia Warszawa) , Michał Osowski (Pogoń Szczecin), Olivier Siniawski (Pogoń Szczecin), Jakub Stasiak (Pogoń Szczecin), Kamil Małota (Raków Częstochowa), Maciej Ruszkiewicz (Raków Częstochowa), Antoni Uchroński (Raków Częstochowa), Gracjan Czapniewski (Resovia), Daniel Węgrzyn (Stal Rzeszów), Mateusz Cegliński (Śląsk Wrocław)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.