Wyniki I rundy Pucharu Polski

Piątek, 29 września 2023 r. 09:30 Mishka, źródło: Legionisci.com

Za nami spotkania I rundy Pucharu Polski. Legia II Warszawa wygrała z Ruchem Chorzów i awansowała do kolejnej rundy rozgrywek. Inne warte wspomnienia wyniki to zwycięstwo Jagiellonii nad Śląskiem czy porażka Radomiaka z Garbarnią. Kotwica Kołobrzeg uległa Termalice po rzutach karnych. Losowanie 1/16 finału odbędzie się 29 września o godz. 12:00. Na tym etapie do rozgrywek dołącza Legia Warszawa.



I runda PP:

Miedź II Legnica 0-3 Stal Rzeszów

Jagiellonia II Białystok 1-2 Korona Kielce

Pogoń Siedlce 1-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała

Start Krasnystaw 0-4 Zawisza Bydgoszcz

Wieczysta Kraków 0-4 Piast Gliwice

Wisła Puławy 3-1 Chrobry Głogów

Concordia Elbląg 0-4 Widzew Łódź

Motor Lublin 0-1 Puszcza Niepołomice

Miedź Legnica 0-2 Arka Gdynia

Odra Opole 1-2 Stal Mielec

KKS Kalisz 2-3 ŁKS Łódź

Skra Częstochowa 2-3 pd. Polonia Warszawa

Jagiellonia Białystok 2-0 Śląsk Wrocław

Stal Brzeg 4-0 Unia Skierniewice

Sokół Kleczew 2-3 pd. Zagłębie Lubin

Carina Gubin 4-1 Radunia Stężyca

Legia II Warszawa 3-2 Ruch Chorzów

Garbarnia Kraków 2-1 Radomiak Radom

Gryf Wejherowo 1-3 Zagłębie Sosnowiec

Stal Stalowa Wola 2-0 Znicz Pruszków

Górnik Łęczna 3-4 Cracovia

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1-2 Warta Poznań

Chojniczanka Chojnice 2-3 Resovia Rzeszów

GKS Katowice 0-4 Górnik Zabrze

Pogoń II Szczecin 1-4 Polonia Bytom

GKS Tychy 3-1 Wisła Płock

Kotwica Kołobrzeg 4-4, k. 3-4 Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Wisła Kraków 2-1 pd. Lechia Gdańsk



