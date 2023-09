Aston Villa sprzedaje bilety na mecz z Legią

W pierwszej kolejności bilety będą mogli kupować kibice posiadający karnety nieprzerwanie od co najmniej 8 sezonów mający dodatkowo na koncie 19 ligowych meczów wyjazdowych - takich osób jest 700. W dalszej kolejności, przy zachowaniu kryterium karnetowego, osoby mające 15 i 11 wyjazdów. W sumie takich osób jest niemal półtora tysiąca. Dopiero potem możliwość zakupu otrzymają posiadacze karnetów w obecnym sezonie i ponownie dodatkowo zastosowane jest kryterium liczby meczów wyjazdowych (19, 15 i 11). Klub z Birmingham ogłosił także cennik biletów na mecze z Legią Warszawa, AZ Alkmaar i Zrinjskim Mostar. Pakiet wejściówek na 3 spotkania kosztuje od 67,50 funtów do 86,40 funtów (370-460 zł). Cena pojedynczego biletu wydatek 25-35 funtów. Mecz Legia Warszawa - Aston Villa odbędzie się w czwartek, 21 września o godz. 18:45 na stadionie przy Łazienkowskiej 3.

Komentarze (23)

+ dodaj komentarz

dodaj

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Przyjadą,na kolana przed Legią ,i pojadą. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl Czyli to oznacza, ze Zyleta otwarta. Bo gdyby nie bylo wiadomo to bysmy im nie dali biletow, bo nie byloby sektora gosci. odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @L: to nie oznacza zupełnie niczego. Zgodnie z wytycznymi uefa MUSIMY im przyznać miejsca a to gdzie przesadzimy nasz młyn to nasza sprawa. Jedynym wyjątkiem byłby zamknięty cały stadion. odpowiedz

kaktus - 3 godziny temu, *.orange.pl @L:

Chyba nie jesteś tak naiwny, żeby uważać, że UEFA zamknie sektor gości :)



Zamknięcie Żylety nie ma wpływu na ilość biletów na sektor gości... odpowiedz

LG - 3 godziny temu, *.autocom.pl @L: sektor gości musi być udostępniony dka kibiców gości. Zasady UEFA są jasne i określają minimalną liczbę biletów. odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl @L:

Ale on sprzedają na mecze u nich. To niestety nie ma nic wspólnego z żyletą. Na mecz u nas będą mogli przyjechać. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @L: niestety, to nie oznacza niczego. Jakoś 5% musi być udostępnione dla gości, więc tak, czy tak oni bilety rozprowadzać mogą. Co najwyżej pulę im zmniejszą i tyle. odpowiedz

Phoenix(L)k - 37 minut temu, *.aster.pl @LG:

Owszem - 5% ... ile wynosi pojemność stadionu po ewentualnym zmniejszeniu ilości miejsc o jedną trybunę? Przyczyny przecież od klubu niezależne...

odpowiedz

Lfan - 3 godziny temu, *.aster.pl Wiadomo ile biletów dla nas na mecz w Birmingham? odpowiedz

Lp7 - 3 godziny temu, *.ac.uk Czy bilety na wyjazd do Birmingham beda w otwartej sprzedazy czy rozdane pomiedzy kumaterie? odpowiedz

Jacek R. - 3 godziny temu, *.185.85 @Lp7: jest mowa o przyznaniu nam 3000 biletow wiec napewno sie zalapiesz. Tylko czy nie boisz sie z nami jechac? ???? odpowiedz

eN - 3 godziny temu, *.virginm.net @Lp7: kumaterie to nie wyjazd na piknik do wujka Stacha na działkę odpowiedz

Pozdro dla Kumatych - 38 minut temu, *.216.74 @Lp7: pomiędzy kumaterię. I dobrze. Działaj na dzielnicach to też kiedyś na bilet się załapiesz. odpowiedz

Babcia z Różyckiego - 3 godziny temu, *.orange.pl Będę mogła stanąć przed stadionem i sprzedawać pyzy gościom? odpowiedz

L L L - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Babcia z Różyckiego: Prędzej polecą na twojego pieroga. odpowiedz

Boomer - 3 godziny temu, *.aster.pl Ceny śmieszne jak na ichniejsze zarobki w funtach. Założe się, że u nas będą droższe ceny pakietów.... odpowiedz

Peter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Boomer: Też tak myślę. Dlatego niestety będę musiał odpuścić i chodzić na ligę. odpowiedz

edd85 - 4 godziny temu, *.mm.pl Mocna ekipa może przyjechać, ciekawe czy będą w komplecie. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @edd85: przeciez jak nam zamkna Zylete to nikt nie przyjedzie bo nie bedzie sektora gosci. odpowiedz

Kibice L - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Czyli na południową bilet 100 zł? odpowiedz

Olomanolo - 4 godziny temu, *.play-internet.pl A Legia kiedy zacznie sprzedaż wejściówek ? Na pakiety to chyba nie ma co liczyć odpowiedz

Phoenix(L)k - 3 godziny temu, *.aster.pl @Olomanolo :

Pogoń łysego z uefa, by walnął nam wreszcie karę za Duńczyków, a wtedy będzie wiadomo, ile biletów będzie w sprzedaży... odpowiedz

Lfan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Olomanolo : Niby dlaczego nie? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.