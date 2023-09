Na stadionach: Przyjaźń jest wszystkim - nigdy o tym nie zapominaj

Wtorek, 19 września 2023 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po przerwie na mecze kadry, wróciły rozgrywki na szczeblu centralnym. Na meczu z udziałem Wisły ponownie zabrakło kibiców gości, a wiadomo, że "Armia Białej Gwiazdy" nie zobaczy również kolejnego wyjazdowego meczu swojego klubu. Wszystkie pierwszoligowe ekipy konsekwentnie bojkotują wiślaków po użyciu sprzętu ze skutkiem śmiertelnym wobec kibica BKS-u.



Najliczniej na wyjazdowym szlaku pojawiła się Legia w Gliwicach, a także Cracovia w Łodzi. Bardzo dobry wyjazd do Tychów zaliczyli Motorowcy, wspierani przez ekipę Śląska. Wrocławianie w drodze na mecz swoich przyjaciół z Lubelszczyzny zostali "przywitani" przez połączone siły GKS-u Tychy i Górnika Wałbrzych. Przy Bułgarskiej rozegrano derby Poznania, których gospodarzem była Warta. Warciarze po raz kolejny apelowali do prezydenta miasta o rozpoczęcie budowy nowego stadionu dla "Zielonych". Niestety, Wielkie Derby Śląska odbyły się bez udziału kibiców gości, choć na śląskich osiedlach nie brakowało obustronnych starć. Zabrzanie zaprezentowali oprawę nawiązującą do 35-lecia zgody z Wisłoką.



Oprócz Górnika, oprawy w ostatni weekend zaprezentowali fani Pogoni, Rakowa, GKS-u Katowice, Odry Opole, Hutnika Kraków, Ruchu Radzionków i JKS-u Jarosław. Pirotechnikę odpalił też Piast. W niższych klasach rozgrywkowych ciekawie było na meczu Pucharu Polski pomiędzy Legią Chełmża i Elaną. Niestety, na spotkanie GKS-u Katowice z Zagłębiem Sosnowiec nie weszli przyjezdni, którym ochrona kazała... rozrywać własne flagi. Pomysł ewidentnie został zaczerpnięty od Jagiellonii, która przed kilku laty zachowywała się w ten sposób przyjmując legionistów. Przed nami seria meczów Pucharu Polski, a także pierwsze spotkania grupowe w europejskich pucharach w wykonaniu Legii i Rakowa.



Ekstraklasa:



Piast Gliwice - Legia Warszawa (785)

Na trybunach 7,5 tys. fanów. Piast z dobrym młynem, wspierany przez GKS Jastrzębie. Legioniści przyjechali pociągiem specjalnym, w 785 osób i w sektorze gości wywiesili 10 flag.



Widzew Łódź - Cracovia (639)

Fani Pasów po rocznej przerwie ponownie pojechali na wyjazd specjalem i ponownie do Łodzi. Na stadion Widzewa weszli dopiero około 30. minuty. Wraz z nimi delegacje Lecha, Tarnovii, Sandecji i ŁKS-u.



Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom (550)

Po stronie gospodarzy debiut zaliczają cztery flagi - 1920, Antoniuk, Przydworcowe i Jagiellończycy. Na trybunach 12 tys. kibiców. Radomiak przyjechał transportem kołowym, w dobrej liczbie, solidnie oflagowując sektor gości.



Raków Częstochowa - ŁKS Łódź (300)

Gospodarze rzadko bawią się w tworzenie opraw, do czego na pewno średnio nadaje się ich stadion. Tym razem Raków zaprezentował wysoki transparent (choć i tak mocno przysłonięty bandami reklamowymi) "Vamos Racovia", nad którym zaprezentował niewielką sektorówkę z herbem klubu i odpalili świece dymne w barwach, a następnie race. Łodzianie przyjechali w komplecie, wywieszając w sektorze gości 3 flagi.



Puszcza Niepołomice - Śląsk Wrocław (200)

Fani Śląska na wyjazdowy mecz z Puszczą do Krakowa przyjechali w 200 osób, wywieszając w sektorze gości dwie flagi.



Pogoń Szczecin - Korona Kielce (66)

Na ten daleki wyjazd wybrało się tylko 66 koroniarzy z jedną flagą. Fani, którzy obecni byli na tym wyjeździe, będą mieli bezpłatny wyjazd na mecz do Mielca. "Portowcy" zaprezentowali oprawę "Wśród kominów wychowani, wciąż w Pogoni zakochani", odpalając do tej prezentacji race i świece dymne.



Stal Mielec - Zagłębie Lubin ()

Ponad 5,5 tys. kibiców na poniedziałkowym meczu w Mielcu. Fani Zagłębia przyjechali w bardzo skromnej liczbie.



Górnik Zabrze - Ruch Chorzów (-)

Derbowe spotkanie niestety bez udziału kibiców gości, z powodu zamkniętego sektora dla przyjezdnych. Na trybunach komplet, 22,5 tys. kibiców. Zabrzanie zaprezentowali sektorówkę "Przyjaźń" z herbami Wisłoki i Górnika oraz "35", transparent "Jest wszystkim - nigdy o tym nie zapominaj", a na górze odpalili kilkadziesiąt rac, a później zaprezentowali strzelające fajerwerki. Choreografia nawiązywała do 35-lecia zgody zabrzan z Wisłoką. Ruch oglądał spotkanie na telebimie na swoim stadionie.



Warta Poznań - Lech Poznań

Derbowe spotkanie, którego gospodarzem była Warta, rozegrano na stadionie Lecha przy Bułgarskiej. Warciarze wywiesili transparent skierowany do prezydenta miasta - "Jaśkowiak! Kiedy Warta wróci do Poznania?". Na trybunach 28,4 tys. kibiców - w zdecydowanej większości fanów "Kolejorza".



Niższe ligi:



GKS Tychy - Motor Lublin (653)

Motorowcy na wyjazdowym meczu w Tychach pojawili się w 653 osoby, w tym Śląsk (110).



GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec ()

Niestety, derbowe spotkanie odbyło się bez kibiców gości - Zagłębie przybyło w komplecie do Katowic, ale nie weszło na stadion, bowiem szef ochrony kazał sosnowiczanom... rozrywać własne flagi, rzekomo twierdząc, że w nich zaszyte są zdobyte płótna GieKSy. Katowiczanie w związku z tym bawili się sami. Zaprezentowali oprawę "Za Górny Ślonsk, za GKS, pójdziemy aż po życia kres!", z racowiskiem nad transparentem.



JKS Jarosław - Polonia Przemyśl (177)

Polonia wspierana przez Stal Rzeszów (60) i Stalówkę (40).



Sandecja Nowy Sącz - Stal Stalowa Wola (102)

Stalówka do Krakowa, gdzie na stadionie Garbarni rozegrane zostało spotkanie, przyjechała w 102 osoby, w tym Karpaty (21) i Stal Rzeszów (1). Przyjezdni z dwiema flagami.



Polonia Piotrków Trybunalski - RKS Radomsko (97)



Szombierki Bytom - Ruch Radzionków (80)

Cidry z sektorówką, świecami dymnymi i racowiskiem.



Wisła Puławy - Polonia Bytom (75)



Kotwica Kołobrzeg - GKS Jastrzębie (60)

Ekipa GKS-u na powrocie miała na autostradzie poważny wypadek - ich autokar zderzył się z jeleniem.



Termalica Nieciecza - Podbeskidzie Bielsko-Biała (60)



Stal Rzeszów - Wisła Płock (17)



Arka Gdynia - Miedź Legnica ()

Arkowcy w ponad 1000 osób zebrali się przed stadionem, by w trakcie meczu z tego miejsca prowadzić doping dla swojej drużyny, a jednocześnie domagać się odejścia rządzących klubem Kołakowskich.



Odra Opole - Lechia Gdańsk (-)

Gospodarze z oprawą - kartoniadą zorganizowaną przez klub, a także malowaną sektorówką przedstawiającą ultrasa z racą, transparentem "Moi koledzy incognito odpalają znowu piro", a całość uzupełnił pokaz pirotechniczny - race oraz wyrzutnie.



Wyjazd tygodnia: 785 kibiców Legii w Gliwicach i 653 Motorowców w Tychach

Oprawa tygodnia: Choreo Górnika na meczu z Ruchem



Piast Gliwice na meczu z Legią Warszawa:







Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:









Górnik Zabrze na meczu z Ruchem Chorzów:











Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice (w Krakowie):





Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Pogoń Szczecin na meczu z Koroną Kielce:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:





Widzew Łódź na meczu z Cracovią:





Cracovia na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Raków Częstochowa na meczu z ŁKS-em Łódź:











ŁKS Łódź na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Warta Poznań na meczu z Lechem Poznań:





GKS Katowice na meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Motor Lublin na wyjazdowym meczu z GKS-em Tychy:





Legia Chełmża na meczu z Elaną Toruń:





Karkonosze Jelenia Góra na meczu ze Śląskiem Wrocław:









Chełmianka Chełm na meczu z Siarką Tarnobrzeg:





Energetyk Gryfino na wyjazdowym meczu z Osadnikiem Myślibórz:





Stal Stalowa Wola na wyjazdowym meczu z Sandecją Nowy Sącz (w Krakowie):





JKS Jarosław na meczu z Polonią Przemyśl:







Polonia Przemyśl na wyjazdowym meczu z JKS-em Jarosław:





Odra Opole na meczu z Lechią Gdańsk:





Polonia Leszno na meczu z Wiarą Lecha:





GKS Jastrzębie na wyjazdowym meczu z Kotwicą Kołobrzeg:





Hutnik Kraków na meczu ze Stomilem Olsztyn:









Ruch Radzionków na wyjazdowym meczu z Szombierkami Bytom: