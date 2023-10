III liga: Legia II Warszawa 1-2 Świt Nowy Dwór Mazowiecki

W zaległym meczu 7. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała w LTC ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1-2. Do przerwy było 1-1. Legioniści zagrali słabo i nie stworzyli wielu sytuacji podbramkowych. W wyjściowym składzie znalazł się Igor Strzałek. Nie zaprezentował się jednak z dobrej strony i w 70. minucie opuścił boisko. Kolejne spotkanie zawodnicy Legii rozegrają w sobotę, 7 października o godz. 12:00 w LTC, a ich przeciwnikiem będzie beniaminek, ŁKS Łomża.



Pierwsze minuty nie przyniosły klarownych sytuacji podbramkowych. Niestety, w 12. minucie legioniści popełnili błąd w rozegraniu, zanotowali stratę, po której Kyryło Knysz uderzył na bramkę, a piłka jeszcze po rykoszecie od Lindsaya Rose wpadła do siatki. W odpowiedzi gospodarze wrzucili w pole karne, jednak faulowali w tej sytuacji, a dodatkowo żółtą kartką ukarany został Mateusz Możdżeń. W 18. minucie doszło do nieporozumienia między zawodnikami Legii, co chcieli wykorzystać goście i posłali piłkę na bramkę, jeszcze została ona wybita na rzut rożny. Po stałym fragmencie obok bramki strzelał Mateusz Broda. Można by się spodziewać, że legioniści po stracie gola rzucą się do ataków. Było jednak zupełnie inaczej. Pierwsze zagrożenie pod bramką Świtu miało miejsce dopiero w 31. minucie, kiedy celnie uderzał Mateusz Możdżeń. W 37. minucie tuż przed narożnikiem pola karnego faulowany był Igor Strzałek. Do piłki podszedł Możdzeń, huknął mocno, ale bardzo niecelnie. 2 minuty później Franciszek Saganowski dobrze dośrodkował, jednak Strzałek pogubił się i nie zdołał oddać strzału, jeszcze do piłki dopadł Jakub Jędrasik, ale górą w tej sytuacji był bramkarz. W 43. minucie po bardzo dobrym dośrodkowaniu z lewej strony padła bramka dla Legii. Dobrze w polu karnym znalazł się niepilnowany Jakub Jędrasik i pewnie skierował piłkę do siatki.



W 46. minucie na boisku pojawił się Ihor Charatin. Tuż po przerwie padła druga bramka dla Świtu. W zamieszaniu gola strzelił Hubert Michalik. Jeszcze próbował w tej akcji interweniować Możdżeń, ale nie zdążył. W 59. minucie fantastycznym uderzeniem zza pola karnego popisał się Jędrasik, niestety akcja zakończyła się tylko rzutem rożnym. Mimo niekorzystnego wyniku i dokonanych w składzie zmian, w zespole Legii nie było widać dużej motywacji i dążenia do poprawy wyniku. W 74. minucie Jakub Zieliński po raz kolejny musiał wykazać się umiejętnościami, po tym jak z dystansu strzelał jeden z zawodników Świtu. Chwilę później w polu karnym przewracał się Hubert Michalik. Sędzia jednak uznał, że faulu nie było. W 77. minucie dośrodkowywał Robert Pich, piłkę musnął jeszcze Lindsay Rose, jednak nie zdołał skierować jej do bramki. W 87. minucie swojej szansy próbował Andrij Jampol, ale uderzył niecelnie. W 90. minucie na bramkę strzelał głową Jan Ziółkowski, jednak pomylił się.



0-1 - 12' Kyryło Knysz

1-1 - 43' Jakub Jędrasik

1-2 - 48' Hubert Michalik



Legia II: 1. Jakub Zieliński - 26. Kacper Wnorowski, 24. Jan Ziółkowski, 3. Lindsay Rose - 21. Franciszek Saganowski (64' Robert Pich), 14. Mateusz Możdżeń, 8. Aleksander Waniek (46' 4. Ihor Charatin), 5. Igor Korczakowski - 22. Jakub Jędrasik (83' 27. Cyprian Pchełka), 9. Maksymilian Stangret (64' 20. Michał Zięba), 6. Igor Strzałek (70' 23. Szymon Grączewski)



Świt Nowy Dwór Maz.: 12. Maksymilian Ciołek, 5. Mateusz Broda, 7. Hubert Michalik (79' 21. Kamil Wiśniewski), 8. Kyryło Knysz, 10. Jarosław Jampol (87' Radosław Kamiński), 11. Jan Nawotczyński (87' Patryk Kamiński), 19. Jacek Tkaczyk, 29. Andrij Jampol, 45. Antoni Bednarek, 65. Bartosz Mikołajczyk, 99. Arkadiusz Ciach (83' 27. Marcel Niesłuchowski)



żółte kartki: Możdżeń, Wnorowski, Ziółkowski, Rose - J. Jampol, Tkaczyk, Ciołek



