U-17: Powołania dla Adkonisa i Gieroby

Wtorek, 12 września 2023 r. 12:15 Redakcja, źródło: PZPN

Jakub Adkonis i Stanisław Gieroba z Legii Warszawa otrzymali powołanie do reprezentacji Polski do lat 17. Podopieczni Rafała Lasockiego wezmą udział w turnieju I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. Rywalami "biało-czerwonych" będzie Łotwa (27 września), Mołdawia (30 września) i Szwecja (3 października).