Miszta trafi na Cypr

Młody golkiper ma na swoim koncie 36 występów w barwach stołecznego klubu. W ubiegłym sezonie zagrał w 4 meczach Pucharu Polski. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Okno transferowe na Cyprze zamyka się 15 września.

robal - 40 minut temu, *.vectranet.pl Sprawdziłem-piękne miejsce do życia odpowiedz

Dossa Junior - 1 godzinę temu, *.chello.pl dzięki za lata w (L) i powodzenia, jednak 4 bramkarzy w kadrze - z czego każdy z aspiracjami na pierwszą jedenastkę - to było za dużo... odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dobry kierunek dla naszych młodych(wiecznych) talentów. odpowiedz

Bbbbbbb - 4 godziny temu, *.114.129 Spoko miejsce do życia i grania. Fajna pogoda. Ładne widoki. Co ma się chłop spinać. U nas zaraz 10 stopni i deszcz. A tam? Cały czas lato. Na jego miejscu już bym pakował walizki. odpowiedz

(L)egia - 4 godziny temu, *.co.uk Swój chłopak. Fajnie jak by kiedyś wrócił i się spełnił w Legii. odpowiedz

Lebaid - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Fajne miasteczko;) odpowiedz

:) - 5 godzin temu, *.106.67 fajne wakacje na odpoczynek :) odpowiedz

Hugon - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Na bramce reprezentant Chorwacji kupiony za 2 mln ojro... odpowiedz

Lacoste - 7 godzin temu, *.mm.pl Ooo to ten na siłę promowany na następcę Boruca buhahahaa Adijos Ręcznik ! odpowiedz

sixx - 6 godzin temu, *.tom-net.pl @Lacoste: a w rodzinie poza tobą wszyscy zdrowi? odpowiedz

lechu47 - 4 godziny temu, *.132.20 @Lacoste: Jakim trzeba być pomiotem, aby obsrywać zawodników swojej drużyny? odpowiedz

Kulfon - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Dopiero 4????? To.kto jest.kuźwa 3??? odpowiedz

Phoenix(L)k - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Kulfon: Kobylak? odpowiedz

A - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Kulfon: odpowiedz

Daria Malarzówna - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Kulfon:

1. Kacper

2. Tobiasz

3. Głodun odpowiedz

Bum - 4 godziny temu, *.ukpaperrolls.com @Daria Malarzówna:

Hahahaha mordo piękne zestawienie ! Tak to właśnie wygląda hahaha.

Pozdr odpowiedz

Piotrek Ochota - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Dzięki za wszystko. Dzieciaki do tej pory wspominają waszą wizytę. Powodzenia! odpowiedz

Darek - 7 godzin temu, *.chello.pl I po Czarku. A taki dobry był jeszcze nie tak dawno. odpowiedz

Władeczek - 7 godzin temu, *.netfala.pl Brawo faken! odpowiedz

yyy - 13 minut temu, *.centertel.pl @Władeczek: maciora odpalona? odpowiedz

edd85 - 7 godzin temu, *.plus.pl Niech idzie, trochę się wygrzeje, może coś pograć i jeszcze Legia zarobi. Powodzenia odpowiedz

olew - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Powodzenia i dzięki za wszystko. Świetny bramkarz, ale mamy ciut lepszych, to Legii przekleństwo (czasami...) , czasami jednak szczęście. Mamy najlepszy skład w Polsce, bo tu wszyscy chcą grać . odpowiedz

Majkel - 7 godzin temu, *.chello.pl do Pafos? Tylko drugim Rudko nie zostań. odpowiedz

