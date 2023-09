U-16: Polska 0-2 Szwajcaria

Reprezentacja Polski do lat 16 przegrała 0-2 (0-0) ze Szwajcarią w półfinałowym meczu towarzyskiego turnieju rozgrywanego w Hiszpanii. W wyjśckiowym składzie znalazło się dwóch zawodników Legii Warszawa - Dawid Korzeniowski i Jakub Zieliński. Kolejny mecz Polacy zagrają 22 września ze Szkocją lub Wyspami Owczymi. U-16: Polska 0-2 (0-0) Szwajcaria Emiliano Aguirre Muñoz 69, Josip Bralic 78 Polska: (skład wyjściowy) 1. Jakub Zieliński - 3. Dawid Korzeniowski, 4. Hubert Kędziora, 5. Mateusz Cegliński, 6. Jakub Falkiewicz, 7. Michał Osowski, 9. Natan Waligóra, 10. Sammy Dudek, 11. Antoni Uchroński, 13. Daniel Węgrzyn, 15. Stanisław Kubiak Szwajcaria: (skład wyjściowy) 12. Noan Hirt - 20. Leandro Machado Oliveira, 6. Miran Sinani, 4. Leon Sylejmani, 3, Olivier Mambwa - 8. Matteo Fanciulli, 17. Nico Lazri, 10. Jill Stiel, 7. Emiliano Aguirre Muñoz - 23. Giacomo Koloto, 11. Norbu Lhakpa W jutrzejszym drugim półfinale Szkocja zmierzy się z Wyspami Owczymi. Mecz o 3. miejsce, w którym wystąpi reprezentacji Polski, zostanie rozegrany 22 września o godzinie 15:00.

