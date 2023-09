U-16: Polska 4-1 Wyspy Owcze. Grali legioniści

Reprezentacja Polski do lat 16 prowadzona przez Dariusza Gęsiora wygrała 4-1 (2-0) z Wyspami Owczymi w meczu o trzecie miejsce towarzyskiego turnieju rozgrywanego w Hiszpanii. W wyjściowym składzie znalazło się dwóch piłkarzy Legii Warszawa, Antoni Błocki i Dawid Korzeniowski. U-16: Polska 4-1 (2-0) Wyspy Owcze Bramki dla Polski: Maciej Ruszkiewicz, Antoni Uchroński, Michał Osowski (dwie) Polska: (skład wyjściowy) 12. Antoni Błocki - 2. Wojciech Machura, 3. Dawid Korzeniowski, 4. Hubert Kędziora, 5. Mateusz Cegliński, 8. Maciej Ruszkiewicz, 10. Sammy Dudek, 11. Antoni Uchroński, 14. Jakub Stasiak, 17. Olivier Łętek, 23. Kristijan Jovović Wyspy Owcze: (skład wyjściowy) 12. Ragnar Heinason - 2. Silas B. Joensen, 4. Rani Johannesen, 5. Rasmus Helgason, 6. Eyðtór Eyðsteinsson Joensen, 8. Mattias Møberg, 9. Páll Múller, 10. Rasmus Emil Poulsen, 11. Kasper Jonhard Jensen, 14. Djóni Sivertsen, 16. Jeffri Dulavík Berg

