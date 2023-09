U-17: Polska 3-0 Mołdawia. Hat-trick Adkonisa

Sobota, 30 września 2023 r. 22:27 źródło: 90minut.pl

Prowadzona przez Rafała Lasockiego reprezentacja Polski do lat 17 wygrała 3-0 (2-0) z Mołdawią w swoim drugim meczu grupy 2 I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. Wszystkie bramki zdobył zawodnik Legii Warszawa, Jakub Adkonis, który rozegrał pełne spotkanie. "Biało-czerwoni", którzy zapewnili sobie awans do II rundy eliminacyjnej, zmierzą się jeszcze ze Szwecją (3 października).



U-17: Polska 3-0 (2-0) Mołdawia

Jakub Adkonis 8, 38 (k), 58 (k)



Polska: 1. Mateusz Jeleń - 5. Kacper Potulski (77, 2. Jakub Jaroszuk), 16. Bartosz Kriegler, 3. Dawid Szwiec - 11. Dominik Sarapata (85, 15. Oskar Pietuszewski), 8. Cyprian Popielec (85, 20. Bartosz Mazurek), 4. Mateusz Dziewiatowski, 10. Jakub Adkonis, 17. Dawid Mazurek - 13. Michael Izunwanne (63, 19. Max Pawłowski), 6. Hubert Jasiak (77, 7. Tobiasz Mras)



Mołdawia: 1. Maxim Gumenco - 3. Vadim Burca (69, 2. Daniel Carcea), 20. Alexandr Gorșa, 5. David Dimitrisin, 4. Danil Dimitrisin - 11. Nichita Caragheorghi, 8. Chiril Șilcenco, 6. Alexandru Muntean (69, 14. Leonardo Bulmaga), 10. Bogdan Musteață (89, 13. Alexandr Egupov), 15. Nichita Lipcan (80, 16. Mihai Sava) - 7. Ilie Efros (69, 9. Nicolae Gumeni)



żółte kartki: Potulski, Jasiak - Șilcenco, Lipcan, Gorșa, Dimitrisin, Burca

czerwona kartka: Alexandr Gorșa (86. minuta, Mołdawia, za drugą żółtą)



Tabela:

1. Polska 2 6 6- 0

2. Szwecja 2 6 5- 2

3. Mołdawia 2 0 2- 6

4. Łotwa 2 0 0- 5