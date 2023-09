U-17: Łotwa 0-3 Polska. Występ Potulskiego

Prowadzona przez Rafała Lasockiego reprezentacja Polski do lat 17 wygrała 3-0 (2-0) z Łotwą w swoim pierwszym meczu grupy 2 I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. "Biało-czerwoni" zmierzą się jeszcze z Mołdawią (30 września) i Szwecją (3 października). W wyjściowym składzie znalazł się Jakub Adkonis z Legii Warszawa. U-17: Łotwa 0-3 (0-2) Polska Krists Pļaviņš 40 (s), Kacper Potulski 45, Michael Izunwanne 48 Łotwa: 1. Krists Pļaviņš - 6. Ratmirs Trifonovs, 5. Artjoms Černovs, 2. Lenards Bērziņš, 7. Aleksandrs Molotkovs - 18. Maksims Kopilovs (62, 10. Roberts Kukulis), 4. Rodžers Krasts (89, 15. Helvijs Joksts), 20. Ādams Dreimanis, 21. Marats Gaļajevs (76, 14. Kristaps Mosāns) - 9. Emīls Sprukts (62, 16. Anrijs Tomass Kmetjuks), 11. Marks Pačepko (62, 17. Kaspars Strautiņš) Polska: 1. Mateusz Jeleń - 5. Kacper Potulski, 16. Bartosz Kriegler, 3. Dawid Szwiec - 11. Dominik Sarapata (64, 18. Filip Baniowski), 8. Cyprian Popielec, 4. Mateusz Dziewiatowski, 10. Jakub Adkonis (77, 20. Bartosz Mazurek), 17. Dawid Mazurek (65, 15. Oskar Pietuszewski) - 13. Michael Izunwanne (73, 19. Max Pawłowski), 6. Hubert Jasiak (65, 7. Tobiasz Mras) żółte kartki: Dreimanis, Krasts, Pačepko, Mosāns czerwona kartka: Artjoms Černovs (90. minuta, Łotwa, za faul taktyczny)

