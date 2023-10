U-17: Polska 2-1 Szwecja. Grał Adkonis

Wtorek, 3 października 2023 r. 17:26 źródło: 90minut.pl

Prowadzona przez Rafała Lasockiego reprezentacja Polski do lat 17 wygrała 2-1 (0-1) ze Szwecją w ostatnim meczu grupy 2 I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. 90 minut rozegrał zawodnik Legii Warszawa, Jakub Adkonis. "Biało-czerwoni" awans do kolejnej rundy zapewnili sobie w poprzednim spotkaniu.



U-17: Polska 2-1 (0-1) Szwecja

Oskar Pietuszewski 81, Hubert Jasiak 86 - Neo Jönsson 27 (k)



Polska: 1. Mateusz Jeleń - 2. Jakub Jaroszuk, 16. Bartosz Kriegler, 3. Dawid Szwiec (75, 5. Kacper Potulski) - 15. Oskar Pietuszewski, 4. Mateusz Dziewiatowski, 10. Jakub Adkonis, 8. Cyprian Popielec (46, 6. Hubert Jasiak), 17. Dawid Mazurek (46, 18. Filip Baniowski) - 19. Max Pawłowski (64, 11. Dominik Sarapata), 7. Tobiasz Mras (64, 13. Michael Izunwanne)



Szwecja: 1. Joakim Persson - 15. Genesis Antwi, 14. Bleon Kurtulus, 4. Ben Magnusson (88, 3. Alexander Olsson), 2. Rasmus Nåfors Dahlin - 7. Neo Jönsson, 8. Gjan Ajdin (76, 16. Freddie Lantz), 6. Ossian Nordvall, 20. Malte Ljungkull (88, 13. Harry Hilvenius), 11. Fred Bozicevic (66, 17. Viggo Karlsson) - 18. Nikolaj Staykov (76, 19. Dennis Asprilla Ponce)



żółte kartki: Popielec, Dziewiatowski - Kurtulus, Magnusson, Karlsson, Asprilla Ponce



Tabela:

1. Polska 3 9 8- 1

2. Szwecja 3 6 6- 4

3. Łotwa 3 3 3- 5

4. Mołdawia 3 0 2- 9