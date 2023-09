Kadra Legii na fazę grupową LKE

Bramkarze 30. Dominik Hładun, 23. Gabriel Kobylak*, 31. Cezary Miszta, 1. Kacper Tobiasz* Obrońcy 8. Rafał Augustyniak, 4. Marco Burch, 55. Artur Jędrzejczyk, 3. Steve Kapuadi, 12. Radovan Pankov, 5. Yuri Ribeiro Pomocnicy 32. Makana Baku, 21. Jurgen Celhaka, 14. Ihor Charatin, 17. Gil Dias, 22. Juergen Elitim, 27. Josue, 67. Bartosz Kapustka, 33. Patryk Kun, 26. Filip Rejczyk*, 99. Bartosz Slisz, 18. Patryk Sokołowski, 86. Igor Strzałek*, 13. Paweł Wszołek Napastnicy 28. Marc Gual, 9. Blaz Kramer, 20. Ernest Muci, 7. Tomas Pekhart, 39. Maciej Rosołek * - z zawodnicy zgłoszeni z listy B (młodzieżowcy/wychowankowie) Jakim składem Legia wybiegnie na mecz? Skorzystajcie z aplikacji 11.legionisci.com , która pozwala w prosty sposób na poustawianie składu zgodnie z Waszymi preferencjami, a następnie dzielenie się nią ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Legia Warszawa zgłosiła zawodników na mecze fazy grupowej Ligi Konferencji Europy z Aston Villą, AZ Alkmaar i Zrinjskim Mostar. Nastąpiło kilka zmian w porównaniu do składu na spotkania z FC Midjylland. Do kadry dołączyli Steve Kapuadi, Marco Buch i Gil Dias. Usunięci zostali natomiast Robert Pich i Lindsay Rose.

Leśny Dziadek - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Jeszcze kilku do odpalenia. Dwa okienka i skład nabierze kształtu. odpowiedz

Andrzej Si(L)ver - 1 godzinę temu, *.98.238 Niech już zamykają te Żylete i ruszają ze sprzedażą biletów! odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jeśli mieli byśmy zgarnąć 3 punkty to bardziej w którym meczu? U siebie za niecałe dwa tygodnie z Aston Villą czy na wyjeździe z Alkmaar? Nie wyobrażam sobie dwóch porażek w dwóch pierwszych meczach. Jeden punkt tylko też nie byłby szałem.

Wasze zdanie? L odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To gnojenie Rose odbije nam sie czkawka bo gościu nie robil wcale wiekszych baboli niz Jedza Augustyniak czy Ribeiro a nie ma szansy sie pokazac nawet w nieistotnym sparingu wystawia pomocnika sokolowskiego na obronie ktory za kilka miesiecy wiadomo ze odchodzi

W obawie przed tym zeby Rose nie pokazal sie z dobrej strony.

Takie traktowanie nie pozostanie bez echa i moze miec wplyw a decyzje o przyjsciu do nas zawodników w przyszlosci odpowiedz

Sowa - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Na Rose już postawiony krzyżyk odpowiedz

Radek(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Kiedy koszulka na LKE miała być we wrześniu trzecia ? odpowiedz

LG - 4 godziny temu, *.autocom.pl Brakuje Rose'a. Szkoda odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.atman.pl @LG: za to jest pocharatany odpowiedz

Juri - 4 godziny temu, *.centertel.pl Kiedy bilety na inne trybuny niż żyleta? odpowiedz

Phoenix(L)k - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Juri:

Stawiam, że tuż po tym, jak zapadnie decyzja, co z karneciarzami z Żylety... odpowiedz

Pinokio - 54 minuty temu, *.tpnet.pl @Phoenix(L)k: karneciarze do odstrzału. Przeciez jarali race. To ludzie winni czy trybuna? odpowiedz

Phoenix(L)k - 40 minut temu, *.centertel.pl @Pinokio: pokaż dowód, że paliłem racę - wtedy rzeczywiście będzie powód, bym nie wszedł...

albo podaj swoje miejsce, bym je wykupił na mecze pucharowe, abyś ty za takie teksty nie mógł wejść



Tylko nie czekaj z tym drugim tchórzu za długo... odpowiedz

WF - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Charatin za to znowu jest i bedzie jeździł na wycieczki ... odpowiedz

