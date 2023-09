Grek sędzią meczu z Aston Villą

Evangelos Manouchos z Grecji został wyznaczony do sędziowania meczu Ligi Konferencji Europy pomiędzy Legią Warszawa i Aston Villą. Na liniach pomagać mu będą rodacy, Konstantinos Nikolaidis i Konstantinos Psarris. Sędzią technicznym będzie Anastasios Papapetrou. Delegatem UEFA na ten mecz została wybrana Anna Bordiugova z Ukrainy. Agelos Evangelou zasiądzie natomiast w wozie VAR. Spotkanie odbędzie się 21 września o godzinie 18:45 w Warszawie.

Legia - 12 godzin temu, *.chello.pl Oj obym się mylił, że ta obsada uefy może być bardzo mało obiektywna i sędziować pod angoli odpowiedz

Żmija - 18 godzin temu, *.t-mobile.pl No to pograne… odpowiedz

Greg - 15 godzin temu, *.centertel.pl @Żmija : bo? odpowiedz

Lukiluk - 18 godzin temu, *.t-mobile.pl Legia -Aston Villa 0-5 . odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @Lukiluk: spie...laj . odpowiedz

Pablito - 19 godzin temu, *.181.42 Aby to nie był Sylvestrzakos odpowiedz

reksio - 20 godzin temu, *.16.195 ta delegatka jest niebezpieczna. juz sam kraj. zamknął nam stadion a już bankowo zabulimy karę odpowiedz

robochłop - 19 godzin temu, *.orange.pl @reksio: dokładnie to była moja pierwsza myśl po przeczytaniu artykułu... odpowiedz

Wyrwikufel - 20 godzin temu, *.netfala.pl I już po biletach na czwartek. Udało mi się złapać 2 bilety na 225 o punkt 10. Chciałem więcej ale ograniczyli sprzedaż do dwóch biletów na osobę. Kilka minut po 10 cały stadion (poza vipami) był wyszarzony. Tak szybko bilety na Legię jeszcze chyba nigdy się nie rozchodziły. odpowiedz

czarymary - 19 godzin temu, *.centertel.pl odkupie bilet odpowiedz

