Koszykówka

Sparing: Rytas Wilno 91-78 Legia Warszawa

Czwartek, 14 września 2023 r. 20:58 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim przedsezonowym sparingu koszykarze Legii przegrali w wyjazdowym meczu z uczestnikiem fazy grupowej BCL, litewskim Rytasem Wilno 78:91.



W naszym zespole po raz pierwszy wystąpił Marcel Ponitka, który spędził na parkiecie ponad 19 minut i zdobył 10 punktów, a z nim na parkiecie mieliśmy bilans +14. Na parkiecie zabrakło Michała Kolendy i Adama Linowskiego. Pierwsza kwarta meczu przebiegała pod dyktando gospodarzy, ale w dwóch kolejnych partiach legioniści odrobili straty, zdobywając m.in. 10 punktów z rzędu i wyszli na prowadzenie. W czwartej kwarcie Litwini zdecydowanie lepiej zagrali w obronie, przez co ostatecznie zasłużenie zwyciężyli. Gracze z Wilna zdobyli 21 punktów drugiej szansy, podczas gdy legioniści w ten sposób nie punktowali ani razu. Ponownie najlepszym strzelcem drużyny okazał się Christian Vital, zdobywca 23 punktów, który wymusił aż 9 przewinień i trafił 13/14 z linii rzutów wolnych.



Za osiem dni nasz zespół rozpocznie sezon 2023/24, domowym meczem z Zastalem Zielona Góra (22 września o 20:30 w hali na Bemowie), a dwa dni później poleci do Turcji na turniej kwalifikacyjny do fazy grupowej Basketball Champions League.



14.09.2023 Wilno, Rytas Wilno 91:78 (30:21, 17:22, 19:25, 25:10) Legia Warszawa

Rytas: Robert Jalen Cole 25 (4)*, Justin Terrel Gorham 14 (1)*, Gytis Masiulis 13 (1)*, Keith Randall Homsby 12 (3), Lukas Uleckas (k) 9 (3)*, Javin Que Delaurier 7, Oskaras Pleikys 7, Arnas Velicka 3 (1), Modestas Babraitis 1, Gantas Krizanauskas 0*.

trener: Giedrius Zibenas, as. Georgios Dedas, Gustas Maskoliunas



Legia: Christian Vital 23 (2)*, Ray Cowels III 16 (4)*, Aric Holman 14 (1)*, Marcel Ponitka 10 (1), Grzegorz Kulka 5 (1), PJ Pipes Jr 4*, Josip Sobin 4*, Dariusz Wyka (k) 2, Marcin Wieluński 0, Michał Kolenda -.

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Sędziowie: Aurimas Borusas, Justas Katauskas, Mantas Masalskis