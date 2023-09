Vuković: W Warszawie już chyba o mnie zapomnieli

Czwartek, 14 września 2023 r.

- Nie możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy najlepszą drużyną w lidze, ale nie chcemy też tego miana nikomu przyznawać z góry. Takiego nastawienia oczekuję w meczu z drużyną uznawaną za faworyta całych rozgrywek. Musimy szanować i cenić swój potencjał. Uważam, że pokazaliśmy - mimo sporej liczby remisów - iż stać nas na dużo - mówi przed meczem z Legią trener Piasta Gliwice, Aleksandar Vuković.



- W Warszawie już chyba powoli o mnie zapomnieli, już nie dzwonią jak przed poprzednim spotkaniem. Każdy przygotowuje się do meczu w swoim żywiole.



- Staram się przekazać drużynie, jakie są moje odczucia w stosunku do nich i ich wartości w momencie, kiedy tabela do końca tego nie obrazuje. Chciałbym, żebyśmy występowali z pozycji zespołu, który nie czuje się gorszy od żadnego rywala w tej lidze.



- Podczas przerwy reprezentacyjnej największy akcent położyliśmy na pracę z ludźmi, którzy grali mniej. Mogliśmy poświęcić im więcej czasu i dać zagrać w sparingu. To są zawodnicy, którzy będą ważni w najbliższym czasie. Ci, którzy grali więcej, mogli złapać trochę świeżości. W tym tygodniu był normalny mikrocykl i nie różnił się od przygotowań do innych spotkań.