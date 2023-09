Amazon wyemituje serial o Legii

Przez cały sezon 2022/23 Legii Warszawa towarzyszyła ekipa filmowa, która nagrywała kulisy funkcjonowania drużyny podczas meczów, treningów a także poza nimi. Filmowcy zaglądali także do klubowych gabinetów. Powstał z tego dokument, który emitowany będzie na platformie Amazona - Prime Video. Premiera serialu, który liczyć będzie sześć 45-minutowych odcinków, zaplanowana jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, prawdopodobnie w lutym.

En - 56 minut temu, *.virginm.net Podobno ma to być sequel do serialu Rings Of Power! Mieszkańcy numenoru opuszczają swoje ziemię zakładając miasto Warszawa dalsze losy już znamy ;) odpowiedz

Hutr - 1 godzinę temu, *.com.pl Będzie Janoszek? odpowiedz

Peter - 43 minuty temu, *.vectranet.pl @Hutr: Tak, zagra kobietę przypadkowo przechodzącą obok stadionu :-b odpowiedz

Kamil - 35 minut temu, *.96.29 @Peter :

Hahahaha :p odpowiedz

Pitek - 26 minut temu, *.chello.pl @Hutr: niestety jej oczekiwania finansowe rozjechały się mocno z budżetem odpowiedz

