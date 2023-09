Rywale Legii w LKE zgłosili kadry

Zrinjski Mostar Bramkarze: 35. Marko Marić (Chorwacja), 55. Omer Yaacov Nir On (Izrael) Obrońcy: 2. Luka Marin (Chorwacja), 4. Hrvoje Barišić (BiH), 6. Josip Čorluka (BiH), 15. Stipe Radić (Chorwacja), 27. Slobodan Jakovljević (Serbia), 50. Kerim Memija (BiH), 95. Matej Senić (Chorwacja) Pomocnicy: 5. Dario Čanadjija (Chorwacja), 8. Damir Zlomislić (Chorwacja), 14. Andrija Balić (Chorwacja), 20. Antonio Ivančić (Chorwacja), 22. Aldin Hrvanović (BiH), 24. Petar Mišić (BiH), 26. Filip Bradarić (Chorwacja), 91. Mario Tičinović (Chorwacja), 93. Zvonimir Kožulj (Chorwacja) Napastnicy: 10. Tomislav Kiš (Chorwacja), 17. Matija Malekinušić (Chorwacja), 25. Marijo Ćuže (Chorwacja), 99. Nemanja Bilbija (BiH) trener: Krunoslav Rendulić AZ Alkmaar: Bramkarze: 1. Mathew Ryan (Australia), 12. Hobie Verhulst (Holandia), 13. Sem Westerveld* (Holandia), 20. Rome-Jayden Owusu-Oduro* (Holandia), 31. Daniël Deen* (Holandia), 46. Arouna Kabba* (Holandia), 60. Tristan Kuijsten* (Holandia), 73. Jur Schipper* (Holandia) Obrońcy: 2. Yukinari Sugawara (Japonia), 4. Bruno Martins Indi (Holandia), 5. Alexandre Penetra (Portugalia), 18. David Møller Wolfe (Norwegia), 22. Maxim Dekker* (Holandia), 25. Riechedly Bazoer (Holandia), 27. Wilmer Olofsson (Szwecja), 30. Denso Kasius (Holandia), 32. Rayan Atikallah* (Holandia), 34. Mees de Wit (Holandia), 39. Jeremiah Esajas* (Holandia), 41. Sem Dekkers* (Holandia), 47. Mischa Engel* (Holandia), 50. Mathijs Menu* (Holandia), 51. Jorn Berkhout* (Holandia), 53. Joeri Oud* (Holandia), 58. Loek Postma* (Holandia), 65. Finn Stam* (Holandia), 68. Jurre van Aken* (Holandia), 71. Jereno Van Gom* (Holandia) Pomocnicy: 6. Tiago Dantas (Portugalia), 8. Jordy Clasie (Holandia), 10. Dani de Wit (Holandia), 14. Djordje Mihailovic (USA), 16. Sven Mijnans (Holandia), 24. Lewis Schouten* (Holandia), 28. Kenzo Goudmijn (Holandia), 33. Wouter Goes* (Holandia), 36. Jesse Buurmeester* (Holandia), 37. Elijah Dijkstra* (Holandia), 44. Dave Kwakman* (Holandia), 49. Job Kalisvaart* (Holandia), 52. Julian Oerip* (Holandia), 57. Damienus Reverson* (Holandia), 62. Tom Kerssens* (Holandia), 63. Enoch Mastoras* (Holandia), 64. Kees Smit* (Holandia), 67. Nick Twisk* (Holandia), 74. Ilias Splinter* (Holandia) Napastnicy: 7. Jens Odgaard (Dania), 9. Vangelis Pavlidis (Grecja), 11. Ibrahim Sadiq (Ghana), 15. Ruben van Bommel (Holandia), 19. Myron van Brederode* (Holandia), 21. Ernest Poku* (Holandia), 23. Mayckel Lahdo (Szwecja), 29. Mexx Meerdink* (Holandia), 35. Wassim Bouziane* (Holandia), 38. Nelson Egah* (Holandia), 40. Jayen Gerold* (Holandia), 42. Nick Koster* (Holandia), 45. Jasper Hartog* (Holandia), 48. Ro-Zangelo Daal* (Holandia), 55. Ricuenio Kewal* (Holandia), 59. Jayden Addai* (Ghana), 61. Anthony Smits* (Holandia), 70. Yoel Van Den Ban* (Holandia), 72. Adam Ait Ali Oulhaj* (Holandia) trener: Pascal Jansen * - wychowankowie / młodzieżowcy

Rywale Legii Warszawa w grupie E Ligi Konferencji zgłosili kadry na nadchodzące spotkania. Aż 66 zawodników znalazło się w kadrze AZ Alkmaar, oczywiście większość na liście B, obejmującej wychowanków i młodzieżowców. Zrinjski natomiast nie zgłosił jeszcze piłkarzy na listę B, ale może to uczynić później. Warto wspomnieć, że w zespole z Mostaru występuje były zawodnik Pogoni Szczecin, Zvonimir Kožulj. Aston Villa Bramkarze 1. Emiliano Martínez (Argentyna), 25. Robin Olsen (Szwecja), 42. Filip Marschall (Anglia), 48. Oliwier Zych* (Polska), 64. James Wright* (Anglia) Obrońcy: 2. Matty Cash (Polska), 3. Diego Carlos (Brazylia), 4. Ezri Konsa (Anglia), 12. Lucas Digne (Francja), 14. Pau Torres (Hiszpania), 15. Álex Moreno (Hiszpania), 16. Calum Chambers (Anglia), 17. Clément Lenglet (Francja), 44. Boubacar Kamara (Francja), 45. Ben Chrisene (Anglia), 50. Sil Swinkels* (Holandia), 54. Jayden Barber* (Anglia), 56. Sebastian Revan* (Anglia), 59. Joshua Feeney* (Anglia), 60. Aaron O'Reilly* (Irlandia), 61. Frankie Ealing* (Anglia), 69. Finley Munroe* (Anglia) Pomocnicy: 6. Douglas Luiz (Brazylia), 7. John McGinn (Szkocja), 8. Youri Tielemans (Belgia), 9. Bertrand Traoré (Burkina Faso), 32. Leander Dendoncker (Belgia), 33. Jaden Philogene* (Anglia), 41. Jacob Ramsey (Anglia), 51. Edward Rowe* (Anglia), 53. Taylor-Jay Hart* (Anglia), 57. Ajani Burchall* (Anglia), 58. Tommi O'Reilly* (Anglia), 62. Chisom Afoka* (Nigeria), 66. Travis Patterson* (Anglia), 70. Kyrie Pierre* (Anglia), 72. Kadan Young* (Anglia) Napastnicy: 11. Ollie Watkins (Anglia), 19. Moussa Diaby (Francja), 22. Nicolò Zaniolo (Włochy), 24. Jhon Duran (Kolumbia), 31. Leon Bailey (Jamajka) trener: Unai Emery

odp - 4 godziny temu, *.plus.pl jak przyjadą wszyscy z Alkmaar, to zabraknie miejsc na stadionie ( 8 bramkarzy???). odpowiedz

Ryj - 3 godziny temu, *.chello.pl @odp: Poniosło ich troszeczkę. odpowiedz

