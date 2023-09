Wygrana Zrinjskiego Mostar z AZ Alkmaar

W drugim czwartkowym meczu grupy E Zrinjski Mostar pokonał na własnym stadionie AZ Alkmaar 4-3. Do przerwy goście prowadzili aż 3-0, jednak po przerwie gospodarze potrafili wrócić do gry i całkowicie odwrócić losy meczu. W tabeli grupy po 1. kolejce prowadzi ekipa z Bośni, z taką samą liczbą punktów co warszawska Legia, która zwyciężyła 3-2 z Aston Villą.

Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

dodaj

ŻRDW - 3 godziny temu, *.icpnet.pl Walczyć trenować Warszawa musi panować odpowiedz

(L)egia - 3 godziny temu, *.org.uk Wyjdziemy z grupy na pierwszym miejscu. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Spokojnie.... spokojnie.,.. wygrajmy z nimi dwa mecze i będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.centertel.pl Czy ktoś wie, jaki był kurs na Bośniaków, po pierwszej połowie? ???? odpowiedz

xyz - 2 godziny temu, *.waw.pl @Michał : 200.00 odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Gra ,,Mistrzostwo Europy,,. Jest Trener, jest Zespół, jest moc. Niech tak zostanie do końca sezonu. A rezerwy są jeszcze spore: Augustyniak, Kapustka, Kramer i nowe transfery. Dzięki Panowie, dzięki Kosta - w dwa lata porządnie wykonana praca, a efekt przerósł oczekiwania. I jeszcze tekst: ,,Jesteśmy na początku drogi...,,. Aż ,,strach się bać,, dokąd zmierzamy:) odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek : Miałem to napisać w innym miejscu, ale jakie to ma znaczenie. Starość, nie radość - ogromna:)) odpowiedz

(L)ookson - 4 godziny temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek : jest super, ale nie przesadzać. Ze 3 mecze w lidze przegramy, dwa zremisujemy i zacznie się gadanie w kuluarach, że szukamy trenera. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl @(L)ookson: Jestem dobrej myśli. Oczywiście, może się zdarzyć gorszy okres, ale na razie jest ok. I widzę ciekawe perspektywy. odpowiedz

Wert - 4 godziny temu, *.net.pl Ciekawa grupa odpowiedz

Dedi - 4 godziny temu, *.plus.pl Oj ciekawa grupa!! :) Chorwatów nie należy lekceważyć! Ekipy które mają jakieś tam nazwy myślą że mecze same się wygrają..

Zrinjski i Legia nasza wyjdą z tej grupy!!!

LEGIA UKOCHANA MA odpowiedz

Heh - 4 godziny temu, *.160.167 @Dedi: nie Chorwatów a Bośniaków ślepi jesteście ? !!! odpowiedz

Dedi - 4 godziny temu, *.plus.pl @Heh: Chorwaci czy Bośniacy jaka różnica, większość nie znała tego klubu wcześniej..

I widać że nie należy ich lekceważyć. odpowiedz

Fm - 4 godziny temu, *.160.167 @Dedi: racja,nas też nikt z tej grupy nie znał wiec nas tez lekceważyć nie mogą odpowiedz

curragh - 3 godziny temu, *.4.149 @Dedi: jak nie znała? Legia grała z nimi kilka lat temu i wyeliminowała odpowiedz

Jugosławia - 3 godziny temu, *.com.pl @Heh: a właśnie, że Chorwatów, Zrinjski jest chorwackim klubem, spójrz sobie na ich herb, gdzie masz chorwacką szachownicę odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl @curragh: Z tego że się z nimi grało to można pamiętać to ale ja mimo że się znam i interesuje piłką ponad 20 lat to nie na tyle aby Kojarzyć z jakiej ligi są, ligi Bośniackiej chyba też nie śledzisz, możesz wymienić bez google jakiś inny klub z tej ligi? No właśnie. odpowiedz

curragh - 2 godziny temu, *.4.149 @Dedi: mogę. sporo tych klubów grało z naszymi. fk sarajevo, zeljeznicar odpowiedz

Bałkański gniew - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Dedi: Interesujesz się piłką od 20 lat i nie wiesz, że Mostar leży w Bośni? To chyba siedzisz tylko w polskiej piłce, a i tu pewnie masz spore braki. Ten kto się orientuje szerzej ligami zagranicznymi wie, że ciekawe są w Bośni derby Mostaru między Zrinjskim, a Velezem z którym zresztą też Legia kiedyś grała tyle, że w Pucharze UEFA, a ze Zrinskim w el. Ligi Mistrzów. odpowiedz

curragh - 2 godziny temu, *.4.149 @Bałkański gniew: wydaje mi się, że Legia nie grała nigdy z Velezem. a historycznie Mostar leży w Hercegowinie. ale nie ma o co się kłócić. trzeba ich pokonać i tyle odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.