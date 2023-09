Promo sezonu 2023/24 koszykarskiej Legii

Koszykarska Legia znana jest z filmów promujących każdy kolejny sezon. Przed startem rozgrywek 2023/24 z naszym udziałem nie mogło więc zabraknąć kolejnej legijnej produkcji. Tym razem w roli głównej pojawiają się "Saful" - raper znany z ekipy Dixon37 oraz aktor, który zagrał główną rolę w ekranizacji powieści "Ślepnąc od świateł", a także Magdalena Jaroszewicz, liderka i współzałożycielka Cheer Angels. Jednocześnie zachęcamy do zakupu karnetów na nadchodzący sezon 2023/24 z udziałem koszykarskiej Legii, która walczyć będzie nie tylko o medale mistrzostw Polski, ale i w fazie grupowej europejskich pucharów. Abonamenty na sezon 2023/24 dostępne są TUTAJ . A sezon 2023/24 rozpoczniemy już 22 września, domowym meczem z Zastalem.

