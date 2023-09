Tenis

Berkieta powołany na mecz Pucharu Davisa z Barbadosem

Środa, 13 września 2023 r. 18:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tomasz Berkieta z tenisowej Legii Warszawa, został powołany na mecz Pucharu Davisa z Barbadosem, który w dniach 15-16 września odbędzie się w Kozerkach. Dla 17-letniego legionisty będzie to debiut w seniorskiej reprezentacji Polski.



Berkieta w styczniu dotarł w singlu do półfinału w juniorskim turnieju wielkoszlemowym Australian Open. - Reprezentacyjny debiut czeka Tomka Berkietę, który jest jednym z najlepszych naszych młodych tenisistów. Uważam, że potrzebuje ogrania właśnie w takich ważnych meczach, gdzie jest duża presja i gra się nie dla siebie, lecz dla kraju. Niezależnie z kim zagra i jaki będzie wynik, to myślę, że z takiego meczu wiele wyciągnie. No i wiadomo, że przy okazji będzie mógł pograć obok naszych najlepszych zawodników, jak Hubert czy Janek Zieliński, który zawsze chętnie gra w Pucharze Davisa. To jest zawodnik drużynowy, bo też studiowali w Stanach Zjednoczonych, więc grał w drużynie uniwersyteckiej - mówi kapitan reprezentacji, Mariusz Fyrstenberg.



Stawką dwudniowej rywalizacji na korcie twardym w ośrodku szkoleniowym Polskiego Związku Tenisowego w Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego będzie awans do przyszłorocznej fazy play-off o miejsce w grupie Światowej I.



Skład Polski na mecz z Badbadosem: Hubert Hurkacz (Redeco Wrocław), Olaf Pieczkowski (KT Jakubowo-Olsztyn), Karol Drzewiecki (WKS Grunwald Poznań), Tomasz Berkieta (Legia Warszawa), Jan Zieliński (CKT Grodzisk Maz.), kapitan - Mariusz Fyrstenberg.



Skład Barbadosu na mecz z Polską: Darian King, Xavier Lawrence, Kaipo Marshall, Haydn Lewis, Stephen Slocombe, kapitan - Damien Applewhaite.