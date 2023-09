Przygotowania do starcia z Piastem

Środa, 13 września 2023 r. 13:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

W środowym treningu Legii nie uczestniczyli kontuzjowani Blaz Kramer, Rafał Augustyniak i Bartosz Kapustka. Najbliżej powrotu do zajęć jest słoweński napastnik. Za ok. 2 tygodnie powinien wrócić Augustyniak. Najdłużej, bo około miesiąc, trzeba będzie poczekać na "Kapiego". Jego rehabilitacja przebiega bez problemów, zawodnik czuje się bardzo dobrze, ale tutaj duże znaczenie ma czas.



Pod nieobecność Kacpra Tobiasza (wczoraj grał mecz reprezentacji U-21) oraz Cezarego Miszty (ma trafić na wypożyczenie do Pafos FC), z "jedynką" trenował 17-letni Wojciech Banasik (rocznik 2006). Ze zgrupowań wrócili natomiast Ernest Muci, Bartosz Slisz i Paweł Wszołek. - Jak po zgrupowaniu? Tydzień wakacji zawsze się przydał - żartował po treningu "Sliszu".



W połowie zajęć na kilkanaście minut do treningu dołączyli zawodnicy rezerw (Waniek, Ryczkowski, Stangret, Grączewski, Korczakowski, Zięba, Brodziński, Możdżeń, Wnorowski, Tadrowski, Maciejewski, Jędrasik, Kieraś i Puciłowski), którzy wcielili się w rolę przeciwników podczas ćwiczenia wyprowadzenia piłki od bramkarza. Pierwsza jedenastka na mecz z gliwiczanami będzie bardzo zbliżona do tej, która najczęściej wychodzi w tym sezonie. W miejsce kontuzjowanego Augustyniaka wystąpi powracający za żółte kartki Artur Jędrzejczyk. Zajęcia zza siatki podglądał Robert Pich, który najwyraźniej wylądował w legijnym "Klubie Kokosa". 34-letni Słowak spokojnie zaliczał kolejne kółka wokół boisk. Jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu.



Ostatnim elementem była gierka na bardzo skróconym polu gry. Dwie dziesięcioosobowe drużyny rywalizowały w dwuminutowych interwałach 5 na 5. Rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana. Zawodnicy emocjonowali się każdym trafieniem czy pudłem. Ostatecznie decydujące o wygranej ciosy zadali "Zieloni" i po treningu mogli triumfalnie zapozować do zdjęcia.



Składy wyglądały następująco:

Różowi: Ribeiro, Pankov, Muci, Strzałek, Sokołowski, Wszołek, Kapuadi, Celhaka, Baku, Gual

Zieloni: Pekhart, Rose, Kun, Dias, Burch, Josue, Rosołek, Elitim, Jędrzejczyk, Charatin, Slisz



W czwartek zespół będzie trenował o godz. 11, a w piątek o 13:30. Następnie drużyna uda się na Śląsk, gdzie w sobotę rozegra ligowy mecz z Piastem Gliwice. Początek zaplanowano na godz. 20:00.



fot. Woytek / Legionisci.com