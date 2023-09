Santos zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski

+ dodaj komentarz

I BARDZO DOBRZE!!!!!!!!!!I BARDZO DOBRZE!!!!!!!!

NIGDY WIĘCEJ ZAGRANICZNYCH TRENERÓW!!!!!!!!!!!!!

TYLKO KRAJOWI.Nawet Michniewicz który w ostatniej chwili przejął kadrę to potrafił awansować do MŚ.Obojętnie jak zagrali na tych zawodach,nie mniej jednak awansować się udało i to z krajowym trenerem.Wcześniej Nawałka a potem Brzęczek.I polscy trenerzy dali rade.Teraz także zatrudnić polaka i może się udać awansować.Mój typ-Papszun.Bo nikogo innego nie widzę.Typ weźmie te gwiazdki za mordę tak jak piłkarzyków rakowa,i powinno się udać.Dziwie się w ogóle Kuleszy ze po Sousie nie nauczył się rozumu i ponownie zatrudnił Portugalca.Mam wrażenie ze piłkarze oraz trenerzy i tego typu wynalazki to do polski trafiają odpady.Zresztą niema co się dziwić że Kulesza takich zatrudnia jeśli to był jakiś,,król disco polo"

