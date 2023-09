Josue upomniany przez Komisję Ligi

Komentarze (14)

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Podobno żyleta na 2 lata zamknięta w europejskich odpowiedz

Kamień - 2 godziny temu, *.chello.pl @(L): Podobno miałeś być w szkole... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @(L): to masz 2 lata żeby nauczyć się czytać. Powodzenia. odpowiedz

Hg - 6 minut temu, *.chello.pl @(L): pojeb odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.centertel.pl A śpiączka? xD odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Uwaga ! Gwiazdy Sprawiedliwości i Poprawności Zachowań:

Jarosław Poturnicki - Przewodniczący

Robert Błaszczak - Wiceprzewodniczący

Antoni Libiszowski

Filip Jańczuk

Kamil Kosior

Krzysztof Nowiński

Tomasz Szczerbatko - Sekretarz



Wszystkim wręczamy karnego (...) w imieniu Josue ;) odpowiedz

kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Rozumiałbym gdyby wykonał na prawdę jakiś prowokacyjny gest w stronę kibiców, ale on tylko cieszył się z zdobytego gola...



Jak rozumiem powinien podbiec do trybuny gości i im się głęboko ukłonić w przepraszającym geście??? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @kaktus: dobrze, ze mu antysemityzmu nie przybili :d odpowiedz

singspiel - 45 minut temu, *.atman.pl @L: bo wykonał ruch zdejmowania mycki? odpowiedz

L - 24 minuty temu, *.aster.pl @singspiel: smiechy smiechami ale slowa chlopa z Komisji Ligi, ze doszlo do bledu komunikacyjnego sugeruja, ze to Widzew cos zglaszal do Komisji. Komisja sie zajela, niczego nie zobaczyla i stad taki werdykt. Bo przeciez sami nie mogli sie tym zajac mowiac pozniej ze doszlo do bledu komunikacyjnego. odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Ku.wa,kara upomnienia za cieszynkę,którą był ukłon i otwarte ramiona... Może u nich np. podczas świąt, inaczej witają gości: "kiego ch.ja?!" "wypi..dalać!" itp. ?



Trzeba podać do publicznej wiadomości nazwiska tego (nie)z(a)wisłego organu. I przy każdej możliwej okazji przypominać je. Niech poczytają o sobie w "uprzejmym tonie"... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Hahahahahahahaha, to jakis zart? A oddychac mozna? odpowiedz

Nosem - 2 godziny temu, *.plus.pl A ten z widzewa co podbiegł do Josue dostał karę lub upomnienie ??

Czy wręcz przeciwnie dostał nagrodę ? odpowiedz

Moll - 2 godziny temu, *.com.pl Jaja odpowiedz

