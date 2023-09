Żyleta otwarta na mecz z Aston Villą!

Komentarze (22)

Kibic od zawsze - 38 minut temu, *.play-internet.pl Oby pakiety kupili kibice któzi są na prawie każdym meczu a nie od święta jak 2 lata temu pedały nakupowały pakiety odpowiedz

Żmija(L) - 48 minut temu, *.centertel.pl Pokażemy angolom jak prowadzi się doping !

Jazda z Q-mi ???????????????? odpowiedz

Adam - 54 minuty temu, *.229.114 Kiedy pakiety? odpowiedz

Pawcio - 57 minut temu, *.netfala.pl Kiedy będą pojedyncze bilety? odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zniszczymy ich teraz!! 3-0 dla Legii, tak naprawdę to słaby zespół, Emery co najwyżej wygrał ligę Europy, w lidze mistrzów był nikim. Nie mają aż tak wielu piłkarzy lepszych od nas , a Liverpool puknął ich przed przerwą na kadrę, 3-0 . Tym bardziej my ich rozjedziemy ! LEGIA odpowiedz

Romeczek - 1 godzinę temu, *.217.110 Kedy pakiety?! odpowiedz

Zibi - 40 minut temu, *.play-internet.pl @Romeczek: na Żyletę to już prawie nie ma odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl SUPER! Jazda z k...!!! odpowiedz

P. - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czyli zamknięta na Mostar. odpowiedz

Don - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jak długo zyleta wytrzyma bez pirotechniki? odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W końcu jakieś info odpowiedz

Lukasz_Legia - 2 godziny temu, *.play-internet.pl xxx odpowiedz

WTR - 2 godziny temu, *.plus.pl Brawo! A teraz...Tylko zwycięstwo ????! odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @WTR: 3-0 dla Legii. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl To teraz piro na Villi, zamknieta Zyleta na najmniej wazny mecz i z glowy. Nie bedzie sie trzeba zastanawiac kiedy zamkna. Swoja droga, na Lechu rok temu piro na TRZECH meczach z rzedu u siebie i zadnych zamknietych trybun, jedynie kary pieniezne. U nas PIERWSZY mecz po 2 latach z piro u siebie i od razu takie kary. Smiech na sali, fck uefa. odpowiedz

aaaaa - 2 godziny temu, *.inetia.pl @L: Ale wiesz, że to tak nie działa? Ewentualna kara wpływa potem na wysokość kolejnych kar. odpowiedz

Tom - 1 godzinę temu, *.com.pl @L: Widzę że do ograniczonych móżdżków nic nie jest w stanie przemówić...przykre.... odpowiedz

Lukasz_Legia - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Subskrybenci i karneciarze - czekamy na bilety ;) odpowiedz

Jakub - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No i fajnie odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Uff kara to dwie pensje miesięczne Charatina.. odpowiedz

Vuko - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Marcin: jsk taki słaby jest to piwinien zaplacic za kibicow.... odpowiedz

