Wysoka średnia frekwencja przy Ł3

Istnieje spora szansa, że ta dobra statystyka utrzyma się przez całą rundę jesienną. Oprócz tego, że drużyna Kosty Runjaicia będzie walczyła w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, to do Warszawy przyjadą takie drużyny jak Górnik Zabrze, Raków Częstochowa i Lech Poznań. Na mecz z zabrzanami zajętych jest już blisko 21 tysięcy miejsc. W Warszawie Legia rozegra u siebie w tym roku kalendarzowym jeszcze 9 lub 10 spotkań. Frekwencja na Legii w sezonie 2023/24 27 312 - FC Midtjylland * 27 079 - Widzew Łódź * 26 584 - ŁKS Łódź * 26 519 - Austria Wiedeń * 25 247 - Ruch Chorzów * 23 517 - Ordabasy Szymkent 20 648 - Korona Kielce Suma: 176 906 Średnia na mecz: 25 272 * - na ten mecz sprzedane były wszystkie bilety na sektory normalne.

Od początku sezonu Legia może pochwalić się najwyższą frekwencją. Siedem spotkań rozegranych w środku lata na stadionie przy Łazienkowskiej 3 obejrzało średnio aż 25 272 kibiców. Ani razu liczba widzów nie spadła poniżej 20 tysięcy. To pierwszy taki przypadek od momentu wybudowania nowego stadionu. Najwięcej kibiców stawiło się na meczu z FC Midtjylland - 27 312, a najmniej na spotkaniu z Koroną Kielce - 20 648.

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl Czas myśleć o przebudowie stadionu do 50 tys. odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Gramy o MP to i frekwencja jest dobra



Dwa sezony temu już tak kolorowo nie bylo. odpowiedz

Miodek - 4 godziny temu, *.106.67 No i hajs się zgadza :) odpowiedz

Zdupydoryja - 59 minut temu, *.play-internet.pl @Miodek: ty nieudaczniku ty odpowiedz

