Sonda

Rośnie zaufanie do Runjaicia

Czwartek, 14 września 2023 r. 12:54 Woytek, źródło: Legionisci.com

W naszym serwisie codziennie możecie oceniać pracę Kosty Runjaicia w Legii Warszawa. Pierwszy sezon niemieckiego szkoleniowca, w którym zajął 2. miejsce w lidze i wywalczył Puchar Polski, oceniliście na "dobry z małym plusem".









Od startu przygotowań do sezonu 2023/24 uruchomiona została nowa sonda. Jej wyniki są jeszcze bardziej korzystne dla Runjaicia. Z ponad 18,5 tysiąca dotychczas oddanych głosów aż 51% z Was ocenia trenera "dobrze", a 41% "bardzo dobrze". W tym czasie Legia zdobyła Superpuchar Polski i awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.



Jeżeli przyjmiemy skalę 1-5 (1 - bardzo słabo, 5 - bardzo dobrze), to średnia wynosi 4,28, a w ubiegłym sezonie było to 3,9.





SONDA Jak oceniasz pracę Kosty Runjaicia na stanowisku trenera Legii? bardzo dobrze dobrze dostatecznie słabo bardzo słabo





25 lipca tego roku Kosta Runjaić przedłużył umowę z Legią o kolejne 3 lata. W obecnym sezonie celem numer jeden jest zdobycie mistrzostwa Polski, co jasno podkreślają wszystkie najważniejsze osoby w stołecznym klubie.