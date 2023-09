Zapowiedź meczu

Obronić pozycję lidera

Sobota, 16 września 2023 r. 07:41 Wiśnia , źródło: Legionisci.com

Po przerwie reprezentacyjnej wraca do gry Ekstraklasa. W sobotę Legia zmierzy się z Piastem Gliwice i powalczy o utrzymanie pozycji lidera tabeli. "Wojskowi" od początku sezonu są na fali, więc ważne, by kolejną serię spotkań zacząć dobrze i nie wypaść z rytmu. Z kolei ich najbliżsi rywale w tym sezonie głównie remisują. W pierwszych siedmiu kolejkach podzielili się punktami aż pięciokrotnie.



KURSY NA PIAST - LEGIA

FORTUNA: 1 2.75 X 3.22 2 2.8