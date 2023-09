Kądzior: Stać nas na wygraną z Legią

Czwartek, 14 września 2023 r. 16:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Powinniśmy mieć więcej zwycięstw. Wszyscy ludzie dokoła widzą i sami widzimy, że jesteśmy równorzędnym a nawet lepszym zespołem od rywali, ale brakuje skuteczności. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale to musi przełożyć się na boisko. Wierzę w to, że z Legią zaczynamy nowy rozdział - fajnie by było ten mecz wygrać - mówi piłkarz Piasta Gliwice, Damian Kądzior.









- Czas przerwy na reprezentację wykorzystaliśmy bardzo dobrze. Był czas na odpoczynek i czas na ciężkie treningi. Sparing z Ruchem Chorzów był bardzo wartościowy. Już w tym sezonie pokazaliśmy, że potrafimy dobrze grać z teoretycznie najlepszymi przeciwnikami. W meczu z Lechem, mimo iż przegranym, spisywaliśmy się nieźle, a z Rakowem wygraliśmy. Zależy nam na tym, by u siebie z Legią wygrać. stać nas na to.



- Czy mecz z Legią może być "game changerem"? Tak bym nie powiedział, bo z Rakowem wygraliśmy, a potem tylko remisowaliśmy. Mecz z wicemistrzem Polski jest fajnym wydarzeniem dla kibiców. Gramy z liderem i wiemy, że mierzmy się z klasowym rywalem, ale w Ekstraklasie każdy mecz jest ciężki.