Bezpośrednią transmisję z meczu Piast Gliwice - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport. W internecie spotkanie dostępne będzie na canalplus.com. Początek zaplanowano na godz. 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA PIAST - LEGIA FORTUNA: 1 2.65 X 3.5 2 2.72

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

CentraLny Warszawski kLlub SportoWy - 10 minut temu, *.184.216 MagLowanie tego samego składu wyjšciowego co szwankuje a czemu Strzałek nie wyjdzie zBaku razem ponoć sâ zgrani z tteningòw on szybki asysta a Strzałej potrafi bramkestrzelić i nie péka jestem pewnien żecieżko tá 11stká i m bédzie w tym zestawieniu abymsiemyLił... odpowiedz

Leśny Dziadek - 13 minut temu, *.orange.pl Skład podstawowy, rezerwa i 3 nieobecnych, którzy niedługo wrócą do pełnej dyspozycji - wygląda to dobrze. Dzisiaj stawiam na jedno bramkowe zwycięstwo 1-0 albo 2-1 dla Legii. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 17 minut temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Pankov ... Jędrzejczyk ... Kapuadi

Wszołek ... Josue ... Slisz ... Ribeiro

Gual ... Pekhart ... Muci

LEGIA Mistrz !

0 : 2 odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.