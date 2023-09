Konferencja pomeczowa

Runjaić: Jeden punkt trochę jak zwycięstwo

Sobota, 16 września 2023 r. 22:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Oczekiwaliśmy takiego meczu. Od początku w grze była spora agresywność i twarde pojedynki. Było spore natężenie emocjonalne. Kontrolowaliśmy przebieg spotkania do drugiej kartki Josue. Wiemy teraz, że decyzja sędziego o drugiej kartce dla Josue była błędna. Po tym mieliśmy chwile słabości i straciliśmy bramkę.









W przerwie mieliśmy świadomość, że nie wygramy bez gry w ofensywie i odwagi, prób strzelenia gola. W drugiej połowie próbowaliśmy grać bardziej odważnie, strzeliliśmy bramkę. Ostatecznie jestem usatysfakcjonowany tym jednym punktem. Po raz kolejny nasza drużyna pokazała wielką mentalność. Potrzebujemy tego w takich meczach, w tym momencie sezonu. Gratulacje dla zespołu. To wielka przyjemność grać na wyjeździe z tak dopingującymi naszymi kibicami. Ten jeden punkt odbieram trochę jak zwycięstwo.



Nie jestem ekspertem sędziowskim, nie chcę oceniać. Na pewno był faul na Josue i żółta kartka powinna być dla przeciwnika a nie dla nas. Ogólnie życzyłbym sobie, by sędzia lepiej się komunikował. Sylwestrzak to młody, utalentowany arbiter. Powinien lepiej kontrolować mecz i lepiej komunikować się z piłkarzami, szczególnie tymi kluczowymi. To był nerwowy mecz był od początku, także na ławkach rezerwowych - moim zdaniem rozpoczęło się to od drużyny Piasta. Bardzo szybko zdecydował się pokazywać dziś kartki. Powinien mieć świadomość, że w tej sytuacji VAR nie może interweniować, powinien myśleć o konsekwencjach. Wszystko więc jest zależne od komunikacji. Proszę mi wierzyć, że zawodnicy to wyczuwają.



Ten sędzia przyznał się do błędu w przerwie. To duży gest. Ja popełniam błędy, sędziowie też je popełniają, Każdy je popełnia. Planem było zwycięstwo, ale jeden punkt jest dla nas OK. Teraz przed nami trudny mecz z Aston Villą.... w piłce nożnej wszytko jest możliwe. A czasem o wyniku mogą zdecydować sędziowie.



O nerwach i sytuacji z Vukoviciem

Z mojej perspektywy zawuażyłem, że ławka Piasta była agresywna i prowokowała. Byłem nieco zaskoczony napięciem miedzy Vukoviciem a Josue. Vuković jest byłym zawodnikiem Legii, byłym trenerem i zna naszych chłopaków. Byłem nieco zaskoczony tymi negatywnymi emocjami. Zachowanie takie do byłego klubu nie jest potrzebne. Pracą sędziego technicznego jest zarządzanie zachowaniem na ławkach. Tego w tym meczu zabrakło. Sam wykonałem gest, by uspokoić emocje, ale nie został doceniony przez trenera Vukovicia - o reszcie nie będę się wypowiadał.



Teraz mogę powiedzieć, że powinniśmy bardziej panować nad emocjami i zachować się lepiej. Ale jeżeli trener Piasta nie jest w stanie podziękować mi po meczu, tylko znika, to pewnego rodzaju brak szacunku.