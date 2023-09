Konferencja pomeczowa

Vuković: Poszło w stronę meczu walki

Sobota, 16 września 2023 r. 23:06 Woytek, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Piasta): Wyobrażałem sobie, że to spotkanie będzie rozgrywane spokojniej, ale poszło w stronę meczu walki. Wydaje mi się, że dobrze wykorzystaliśmy moment, kiedy mieliśmy przewagę jednego zawodnika. Strzeliliśmy gola i mieliśmy setkę na 2-0 i mecz byłby zamknięty. Tak się nie stało i Legia wróciła do gry, strzał po rykoszecie i skończyło się 1-1. Mieliśmy sytuacje, by wygrać, ale w naszym przypadku to kolejny remis, którego nie musieliśmy zanotować, raczej po prostu mamy niedosyt po przebiegu spotkania.









Jestem zdziwiony słowami trener Legii. Nie będę szukał po stadionie Kosty Runajcia, żeby mu za każdym razem podawać rękę. Dla mnie to dziwne, że zaczepia się mnie słownie, choć niczego nie sprowokowałem i na to nie zasłużyłem. Ja na miejscu Runjaicia bardziej zareagowałbym na zachowanie swojego zawodnika, który zaczepia trenera przeciwnej drużyny. Mówię w języku serbskim, chorwackim i polskim, a trener Legii nie może się odezwać do mnie w innym niż niemiecki, którego nie lubię.